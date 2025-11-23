Premier, Rogers show: Leeds rimontato, Aston Villa in zona Champions. A -1 da Guardiola
L’Aston Villa entra in zona Champions League! con la sua sesta vittoria nelle ultime sette partite. La doppietta d'autore dell'MVP della partita, Morgan Rogers, al 48' e al 75' nella ripresa, ha completato la rimonta sulla squadra neopromossa in Premier League. Il secondo sigillo, in particolare, un eccellente calcio di punizione che ha sigillato l'opera e il trionfo dei Villans: così Unai Emery e la sua truppa salgono al quarto posto in classifica, ad un solo punto di ritardo dal Manchester City di Guardiola.
IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA
Sabato 22 novembre
Burnley - Chelsea 0-2
Bournemouth - West Ham 2-2
Brighton - Brentford 2-1
Fulham - Sunderland 1-0
Liverpool - Nottingham Forest 0-3
Wolverhampton - Crystal Palace 0-2
Newcastle - Manchester City 2-1
Domenica 23 novembre
Leeds - Aston Villa 1-2
Arsenal - Tottenham (17.30)
Lunedì 24 novembre
Manchester United - Everton (21.00)
CLASSIFICA
1. Arsenal 26*
2. Chelsea 23
3. Manchester City 22
4. Aston Villa 21
5. Crystal Palace 20
6. Sunderland 19
7. Bournemouth 19
8. Brighton 19
9. Tottenham 18*
10. Manchester United 18*
11. Liverpool 18
12. Brentford 16
13. Everton 15*
14. Newcastle 15
15. Fulham 14
16. Nottingham Forest 12
17. West Ham 11
18. Leeds 11
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2
* una partita in meno