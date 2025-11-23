Marocco, il CT ride: "Infortunio Hakimi? Giusto per tornare in Coppa d'Africa, sarà un animale"

La grave distorsione alla caviglia sinistra contratta durante la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco (2-1) da Achraf Hakimi con il Paris Saint-Germain non aveva fatto sobbalzare dalla sedia solamente il club transalpino, ma anche il Marocco, in ottica Coppa d'Africa. Per fortuna del terzino ex Inter l'infortunio riportato in seguito all'entrataccia di Luis Diaz non gli è costata uno stop peggiore e più prolungato, ma ora tiene banco la sua forma fisica e l'attenzione è rivolta ai tempi di recupero.

Walid Regragui, CT del Marocco, è intervenuto a Canal + in occasione di un incontro con Hakimi e ha voluto vedere il lato positivo della distorsione alla caviglia del giocatore: "Il top del top, onestamente, sarebbe che avesse qualcosa di leggero, giusto per tornare perfettamente in forma per la Coppa d'Africa", ha dichiarato il tecnico. "Così almeno non gioca e si è riposato. Soprattutto mentalmente. Lo conosco: quando tornerà, sarà un animale. Penso che ci scontreremo un po’ quando rientrerà (ride, ndr).”

Premiato mercoledì come miglior giocatore africano dell’anno 2025 dalla Confederazione Africana di Calcio (CAF), Hakimi ha ricevuto gli applausi del suo commissario tecnico: "Pallone d’oro. Ora sembri più grande, sicuramente da quando hai vinto il Pallone d’Oro!". Regragui tuttavia si era preoccupato per l'ex Inter quando lo ha visto in lacrime sul campo, ma lo stop sarà di 6-8 settimane. Mentre la CAN 2025 comincerà il prossimo 21 dicembre, con la partita inaugurale tra il paese ospitante e le Comore. E si concluderà il 18 gennaio 2026, data della finale.