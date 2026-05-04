Bayern-PSG a Pinheiro, stampa francese perplessa: "Non ha esperienza a questi livelli"

Il Paris Saint-Germain si prepara a una delle partite più importanti della sua stagione: mercoledì sera, all’Allianz Arena, i parigini sfideranno il Bayern Monaco nel ritorno della semifinale di Champions League, dopo il pirotecnico 5-4 dell’andata.

A dirigere l’incontro sarà il portoghese João Pinheiro, scelta che rappresenta una sorpresa: per il fischietto lusitano si tratta infatti della prima semifinale di Champions in carriera. Finora, il match più prestigioso arbitrato era stato un ottavo di finale nella scorsa edizione. Nonostante l’inesperienza a questi livelli, Pinheiro evoca ricordi positivi per il PSG. Era infatti presente, come quarto ufficiale, nella finale vinta dai parigini a Monaco contro l'Inter e ha incrociato i francesi anche nella Supercoppa europea conquistata contro il Tottenham. Precedenti favorevoli anche con il Bayern, uscito vincitore nelle due partite dirette dal portoghese in Europa.

La sfida arriva in un clima già carico di tensione dopo le polemiche arbitrali dell’andata, diretta dallo svizzero Sandro Schärer. Due i rigori assegnati, uno per parte, che hanno fatto discutere. In particolare, resta dibattuta la decisione sul penalty concesso ai tedeschi per un contatto tra Willian Pacho e Luis Díaz, confermata dal VAR. Anche il PSG ha beneficiato della tecnologia per un fallo di mano di Alphonso Davies, con Ousmane Dembélé glaciale dal dischetto.