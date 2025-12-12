Ufficiale Bayern, rinnovano 4 membri dello staff di Kompany: contratti prolungati fino al 2029

Il Bayern Monaco conferma la fiducia al proprio staff tecnico. Nel pomeriggio il club ha ufficializzato il rinnovo dei contratti dell’intero team guidato da Vincent Kompany, estendendoli fino al 30 giugno 2029. La notizia segue di qualche mese il prolungamento dello stesso Kompany, che lo scorso ottobre aveva siglato l’accordo quinquennale con il club bavarese.

Oltre al tecnico belga, a firmare il nuovo contratto sono stati gli assistenti René Maric, Aaron Danks e Floribert Ngalula, insieme al preparatore dei portieri Michael Rechner. "Siamo felici di aver potuto prolungare il rapporto non solo con Vincent Kompany, ma anche con il suo staff - ha commentato il direttore sportivo Max Eberl -. Con questa squadra consolidata vogliamo proseguire il percorso intrapreso e affrontare insieme le sfide future".

Danks e Ngalula sono arrivati al Bayern a luglio 2024 insieme a Kompany, mentre Maric (novembre 2023) e Rechner (febbraio 2023) lavorano con il club da più tempo. Maric ricopre anche il ruolo di responsabile dello sviluppo tecnico e della filosofia di gioco del Bayern Campus, fungendo da collegamento tra prima squadra e settore giovanile. Nella seconda metà della stagione 2023/24, Maric ha allenato la U19 bavarese, conducendola per la prima volta nella storia del club ai quarti di finale della UEFA Youth League.