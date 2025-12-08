Bayern, Davies torna dopo quasi un anno? Kompany: "C'è la possibilità contro lo Sporting"

Mentre il Bayern Monaco sperimenta i test generali per illuminare l'Allianz Arena domani contro lo Sporting Lisbona, alla vigilia del match di Champions League l'allenatore dei Die Roten, Vincent Kompany, ha presenziato in conferenza stampa per presentare la sfida: "Tecnicamente sono forti e hanno molto talento. In attacco hanno giocatori rapidi che attaccano la profondità", ha analizzato in prima battuta. "Inoltre, hanno centrocampisti attivi e difensori che sanno anche giocare a calcio. Questa è la Champions League. Vogliamo esprimere il nostro livello massimo. E lo Sporting ha qualità".

Un punto sugli infortunati e i ritorni: "Aleksandar Pavlovic ha giocato 30 buoni minuti, va tutto bene. Dobbiamo ancora parlare di Alphonso Davies, ma c’è la possibilità che domani sia in squadra", il semi-annuncio a proposito del terzino sinistro canadese, fuori dallo scorso marzo per la rottura del crociato anteriore del ginocchio. "Credo che sarà una partita tirata, penso che non avrà ancora minuti", ha constatato Kompany a proposito del giocatore fuori da 259 giorni ormai. "Tutto ciò che arriva prima di Natale è un bonus per lui".

In porta spazio a Manuel Neuer, invece, mentre il 22enne Urbig si riaccomoda in panchina dopo l'uscita in scioltezza contro lo Stoccarda in Bundesliga: "Se tutto va come previsto, Manu giocherà domani. Abbiamo un buon giovane portiere tedesco in Jonas Urbig, contro lo Stoccarda ha fatto una prestazione meravigliosa, avrà il suo momento", la promessa di Kompany. "Abbiamo 4 partite in 11 giorni, è stato positivo per Manuel (riposare, ndr). Cerchiamo sempre di inserire Jonas al momento giusto e di supportare il suo sviluppo. Ha la nostra totale fiducia".