Vittoria e qualificazione per il Bayern. Kompany: "Siamo rimasti calmi dopo lo svantaggio"

L’ultima partita di Champions League del 2025 per il Bayern Monaco si è trasformata in una serata ricca di emozioni. All’Allianz Arena, i bavaresi hanno ribaltato lo 0-1 iniziale contro lo Sporting Lisbona, imponendosi 3-1 grazie a una prestazione coraggiosa e determinata. La sfida ha segnato anche il rientro in campo di Alphonso Davies, dopo l’infortunio al legamento crociato di marzo.

"Siamo molto felici per la vittoria. È stata una partita difficile, lo Sporting ha giocato bene e non ci ha reso le cose facili. Siamo tutti contenti per Davies", ha commentato Serge Gnabry, autore dell’1-1 temporaneo. Anche l’allenatore Vincent Kompany ha sottolineato la solidità della squadra: "Dopo lo svantaggio siamo rimasti calmi. Con il nostro pressing abbiamo creato molte occasioni e la seconda metà del match è stata migliore. Non è stato facile, ma abbiamo fatto bene il nostro lavoro".

Il CEO Jan-Christian Dreesen ha definito la vittoria un piccolo regalo di Natale anticipato per Davies: "Con 15 punti in sei partite possiamo essere soddisfatti. La qualificazione diretta agli ottavi non è ancora certa, ma siamo messi bene. Per Alphonso è stato un momento speciale".

Il direttore sportivo Max Eberl ha aggiunto: "La prima metà del match è stata dominata da noi. Dopo la pausa i primi dieci minuti sono stati più complicati, ma la squadra non ha mai perso la calma. Poi abbiamo trovato l’1-1 su palla inattiva e deciso la partita con il secondo calcio piazzato e il bellissimo gol di Lennart Karl".

Kompany ha infine sottolineato l’importanza psicologica del ritorno di Davies: "Vederlo di nuovo in campo dopo un infortunio così lungo è stato un momento speciale. Non volevo mettergli pressione, ma il suo apporto è stato fondamentale. Siamo felici che sia tornato".