Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Luis Diaz in ferie, Kompany difende la scelta: "Le ha giocate tutte tra Bayern e Colombia"

Luis Diaz in ferie, Kompany difende la scelta: "Le ha giocate tutte tra Bayern e Colombia"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 08:08Calcio estero
Yvonne Alessandro

"Le rotazioni? Dipendono sempre dalla forma dei giocatori o dall’avversario, cambia di volta in volta. Non ne parlo molto, si tratta sempre del fatto che ho fiducia nei ragazzi. Se vinciamo, si parla del personale, va bene così. Mi piace. Abbiamo concorrenza e questa situazione mi piace". Vincent Kompany si districa così dalle domande sul turnover operato negli impegni ravvicinati del suo Bayern Monaco, che domani affronterà lo Sporting Lisbona nel quarto turno di Champions League.

Un pensiero su Luis Diaz, squalificato per due turni - dopo la riduzione della sanzione - in Champions League dopo l'intervento a forbice su Hakimi, che tornerà a disposizione il prossimo 21 gennaio (contro l'Union SG): "Luis le ha sempre giocate tutte, per noi e per la nazionale. Ha sempre viaggi lunghi. È stato tanto in Inghilterra, lì non era mai libero a Natale. È ragionevole che abbia qualche giorno di ferie e che si prenda una pausa", ha commentato l'allenatore belga. "Tornerà mentalmente al top e ripartirà da dove aveva lasciato. Tornerà tra qualche giorno".

E Kompany ha chiuso il discorso: "A volte diamo più giorni liberi ai giocatori, ma hanno un programma individuale e continuano a lavorare da casa. I ragazzi lavorano quasi ogni giorno e hanno anche fisioterapisti privati". Se questi giorni liberi siano un regalo di Natale anticipato, invece il tecnico del Bayern ha replicato: "I regali di Natale si fanno a Natale (ride, ndr). Contro l’Heidenheim Lucho ci sarà di nuovo. Ha bisogno di staccare mentalmente. potremmo fare una cosa simile di nuovo più avanti nella stagione, per tornare freschi".

Articoli correlati
Bayern Monaco, accolto il ricorso: ridotta a due giornate la squalifica di Diaz in... Bayern Monaco, accolto il ricorso: ridotta a due giornate la squalifica di Diaz in Champions
Bayern, tre giornate di stop in Champions a Luis Diaz per il fallo su Hakimi. Club... Bayern, tre giornate di stop in Champions a Luis Diaz per il fallo su Hakimi. Club irritato
Settimana al top per Luis Diaz dopo la perla contro l'Union. Kane: "Onestamente,... Settimana al top per Luis Diaz dopo la perla contro l'Union. Kane: "Onestamente, incredibile"
Altre notizie Calcio estero
Amorim: "L'obiettivo è costruire una mentalità che ci porti a ottenere 20 vittorie... Amorim: "L'obiettivo è costruire una mentalità che ci porti a ottenere 20 vittorie di fila"
L'Osasuna di Lisci vince e respira: "Spero di non tornare a rischiare, vittoria che... L'Osasuna di Lisci vince e respira: "Spero di non tornare a rischiare, vittoria che dà fiducia"
Luis Diaz in ferie, Kompany difende la scelta: "Le ha giocate tutte tra Bayern e... Luis Diaz in ferie, Kompany difende la scelta: "Le ha giocate tutte tra Bayern e Colombia"
Gianluca Di Marzio: "Non vedo Salah in Italia, ecco dove potrebbe andare" Gianluca Di Marzio: "Non vedo Salah in Italia, ecco dove potrebbe andare"
Prima si sacrifica, ora si opera. Ma in 10 giorni Neymar potrebbe aver salvato il... Prima si sacrifica, ora si opera. Ma in 10 giorni Neymar potrebbe aver salvato il suo Mondiale
"Bisogna rischiare". Joao Neves evoluto al PSG: "Mio padre diceva sempre una cosa"... "Bisogna rischiare". Joao Neves evoluto al PSG: "Mio padre diceva sempre una cosa"
PSG, ahi Lucas Hernandez: squalificato 3 turni in Champions per gomitata a Xavi Simons... PSG, ahi Lucas Hernandez: squalificato 3 turni in Champions per gomitata a Xavi Simons
Croazia-Inghilterra ai Mondiali, Gvardiol scherza già: "Giochi psicologici al City... Croazia-Inghilterra ai Mondiali, Gvardiol scherza già: "Giochi psicologici al City tra un mese"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Le più lette
1 Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 dicembre
3 L'intervallo del Milan a Torino raccontato da Landucci: "Abbiamo cercato di dare tranquillità"
4 Acquisti sbagliati e spese sciagurate, Tuttosport titola: "300 milioni per smontare la Juve"
5 Ricci: "Meno male che Pulisic aveva la febbre! Christian in campo fa la differenza"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Milan infrange il tabù Torino e si mantiene al comando. Pulisic, numeri impressionanti
Immagine top news n.1 Il caso Salah scuote il Liverpool: Slot vuole capirci di più. Contro l'Inter fuori anche Chiesa
Immagine top news n.2 Inter in luna di miele con i ponti di Chivu: i nerazzurri sfidano il Liverpool. Dubbio Akanji
Immagine top news n.3 Landucci: "Un po' polli all'inizio, ma questo Milan non molla mai. Leao? Fastidio all'adduttore"
Immagine top news n.4 Torino-Milan 2-3, le pagelle: Pulisic stravolge la partita. Zapata non fa patti col Diavolo
Immagine top news n.5 A Torino in scena la febbre del lunedì sera: Pulisic entra e ribalta i granata. Milan primo
Immagine top news n.6 Serie A, 14^ giornata LIVE: le scelte di Baroni e Allegri per Torino-Milan
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Genoa si porta a +4 sulla zona retrocessione
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.2 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.3 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.4 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Bisoli analizza i tre gironi: “Vicenza irraggiungibile, Cosenza da promozione”
Immagine news Serie C n.2 Trento, Tommasi: “Siamo in crescita. FVS utile, ma toglie un po’ di emozione”
Immagine news Serie A n.3 Orlando: “Fiorentina, servono uomini forti in dirigenza. Ora squadra allo sbando”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio da rinforzare, Sarri vuole 3 colpi: Insigne, una mezzala e un sostituto di Castellanos
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, il bilancio contro le squadre inglesi (aspettando il Chelsea)
Immagine news Serie A n.3 Roma, caccia aperta all'attaccante: Zirkzee ha già detto sì, ma ci sono tre ostacoli
Immagine news Serie A n.4 Dove può andare Mohamed Salah in caso di addio dal Liverpool
Immagine news Serie A n.5 Pafos, il ds Giaretta: "David Luiz porta 24 milioni di followers, ora in Brasile ci guardano"
Immagine news Serie A n.6 Tavares è involuto e cedibile. Lotito non lo avrebbe venduto nemmeno per 70 milioni
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il punto sulla B: Castori frena il Monza, a Bari gli ultras disertano lo stadio
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Zaro: "Pareggio che fa male, ma abbiamo consapevolezza del nostro valore"
Immagine news Serie B n.3 Padova, Crisetig: "Prestazione buona contro il Cesena. Il Papu? Può fare la differenza"
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, Chiappella: "Poco da rimproverare ai ragazzi, meritavamo un punto"
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Cittadini: "L'obiettivo rimane la salvezza, ma perché non sognare?"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Donadoni: "Felici di aver dato gioia ai tifosi, abbiamo messo un mattoncino"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, il riepilogo della 17ª giornata: Vicenza e Catania al comando. Brescia e Arezzo ko
Immagine news Serie C n.2 Guidonia Montecelio, Ginestra duro: “Dominato la Juventus Next Gen, due punti buttati via”
Immagine news Serie C n.3 Inter U23, Vecchi: “Dominio fino alla trequarti ma manca l’ultimo passaggio”
Immagine news Serie C n.4 Pineto, Tisci sul gol annullato alla fine: "L'arbitro mi ha spiegato il motivo del fischio"
Immagine news Serie C n.5 Coppa Italia di Serie C, gli arbitri dei quarti di finale. Ternana-Brescia a Gavini di Aprilia
Immagine news Serie C n.6 Sambenedettese, malore per il presidente Massi: è stato dimesso dall'ospedale
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Liverpool, Chivu vuole ipotecare la qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve in Austria per blindare il passaggio del turno. La 5ª giornata di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Beccari: “In Champions stimoli enormi. Contro il St. Polten partita fondamentale”
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi: "Pronti alla battaglia. Serviranno intensità, coraggio ed equilibrio”
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, Piemonte tiene la Lazio in scia Europa: 2-1 al Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women secondo, Sottili: "Questa squadra sa soffrire nei momenti di difficoltà"
Immagine news Calcio femminile n.6 Insulti sessisti all'arbitra di Moncalieri-Pro Palazzolo femminile: "Vai a lavare i piatti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?