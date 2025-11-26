Eberl spinge Neuer al Mondiale: "Dovrebbe essere convocato, è ancora il migliore"

Un clamoroso ritorno? Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, ha rilanciato con forza l’idea di rivedere Manuel Neuer con la maglia della Germania al Mondiale del 2026. Un appello chiaro, che alimenta un dibattito destinato a far discutere: "È il miglior portiere tedesco. Siamo felicissimi di aver prolungato con lui e che stia bene fisicamente. Le pause per le nazionali gli fanno bene, ma ha ancora una fame incredibile", ha dichiarato Eberl a Sport Bild. E alla domanda se Neuer debba essere convocato per il Mondiale negli Stati Uniti, Canada e Messico, la risposta è stata netta: "Sì".

Neuer, 39 anni, aveva detto addio alla Nazionale dopo l’Europeo dello scorso anno. Al suo posto era subentrato Marc-André ter Stegen, poi frenato da un problema al ginocchio e da un intervento alla schiena. Al Barcellona, complice il lungo stop, ha perso il posto, anche se di recente è tornato ad allenarsi. Al momento, a difendere i pali della Germania è Oliver Baumann dell’Hoffenheim.

Il commissario tecnico Julian Nagelsmann ha ribadito che per ter Stegen sarà fondamentale giocare con continuità per restare in corsa per il numero uno al Mondiale e questo apre uno spiraglio per il ritorno di un numero uno affidabile come Neuer, che offrirebbe sicuramente tante garanzie. "Manu compirà 40 anni a marzo, parleremo del suo futuro dopo", ha spiegato Eberl. "Con lui non si tratta di fare programmi a lungo termine, conta come si sente. E oggi sta benissimo. La domanda semmai è: cosa penserà dopo aver giocato - e magari vinto - il Mondiale 2026?".