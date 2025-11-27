Kroos: "Mai prenotato un volo, c'è chi mi organizza tutto. Io dico solo va bene o no'"

Toni Kroos, storico centrocampista del Real Madrid, ha aperto una finestra inedita sulla sua vita lontana dai campi da calcio durante il podcast Einfach mal Luppen, che conduce insieme al fratello Felix. Dopo dieci stagioni con i Blancos e con sei Champions League e un Mondiale in bacheca, il tedesco ha ammesso di aver vissuto una sorta di "realtà parallela", come tutte le star.

Kroos ha sorpreso raccontando la sua totale inadeguatezza con i viaggi: "Per quanto riguarda gli spostamenti, rappresento completamente il cliché del calciatore professionista. Non faccio nulla: non ho mai prenotato un volo da solo e probabilmente non saprei nemmeno come fare. Però, sicuramente, ho volato più di molti altri". Il tedesco ha spiegato che anche nelle vacanze private si affida a personale esterno: "Abbiamo qualcuno che organizza tutto e io mi siedo lì come un idiota a dire: 'Sì, va bene questo; no, cambia quest’altro'". Kroos ha aggiunto che la moglie Jessica lo supporta costantemente: "È lei che gestisce tutto".

Non manca l’autocritica: "Durante le vacanze sono quello che si lamenta se il conducente non è già pronto a portarci da un posto all’altro. È davvero sgradevole, ma non ho problemi a riconoscerlo. Forse sono stato trattato troppo bene per troppi anni".