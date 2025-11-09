Everton, Keane fa 350 presenze in Premier e segna: "Spero di giocarne molte altre"

Torna al successo l'Everton che, dopo aver raccolto appena 1 punto nelle ultime 3 giornate, ha la meglio per 2-0 sul Fulham e risolleva la sua classifica. Il gol della sicurezza lo realizza Michael Keane, vero e proprio simbolo del Toffees dal 2017. Il difensore inglese sceglie una ricorrenza speciale per andare in gol, visto che quella di ieri contro i Cottagers è la sua gara numero 350 in Premier League della carriera.

"È una bella sensazione", ha detto Keane dopo la gara ai canali ufficiali del club. "Credo che ce ne fosse davvero bisogno. Ultimamente siamo stati frustrati dal non riuscire a ottenere risultati e sembra che non vinciamo da un po', quindi oggi (ieri, ndr) era davvero importante. I ragazzi si sono dati da fare subito ed eravamo tutti molto determinati [a vincere], quindi siamo molto contenti di aver conquistato i tre punti".

Sul traguardo raggiunto: "Ho sempre creduto in me stesso. Ho sempre creduto in ciò che potevo dare e so che ci sono stati un paio d'anni in cui non ho giocato molto. Sono stato fortunato ad avere questa opportunità in questa stagione, quindi mi sto divertendo molto e penso che 350 partite siano un buon risultato. Spero, comunque, che ce ne siano ancora molte altre in arrivo".