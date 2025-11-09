Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Everton, Keane fa 350 presenze in Premier e segna: "Spero di giocarne molte altre"

Everton, Keane fa 350 presenze in Premier e segna: "Spero di giocarne molte altre"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 12:56Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Torna al successo l'Everton che, dopo aver raccolto appena 1 punto nelle ultime 3 giornate, ha la meglio per 2-0 sul Fulham e risolleva la sua classifica. Il gol della sicurezza lo realizza Michael Keane, vero e proprio simbolo del Toffees dal 2017. Il difensore inglese sceglie una ricorrenza speciale per andare in gol, visto che quella di ieri contro i Cottagers è la sua gara numero 350 in Premier League della carriera.

"È una bella sensazione", ha detto Keane dopo la gara ai canali ufficiali del club. "Credo che ce ne fosse davvero bisogno. Ultimamente siamo stati frustrati dal non riuscire a ottenere risultati e sembra che non vinciamo da un po', quindi oggi (ieri, ndr) era davvero importante. I ragazzi si sono dati da fare subito ed eravamo tutti molto determinati [a vincere], quindi siamo molto contenti di aver conquistato i tre punti".

Sul traguardo raggiunto: "Ho sempre creduto in me stesso. Ho sempre creduto in ciò che potevo dare e so che ci sono stati un paio d'anni in cui non ho giocato molto. Sono stato fortunato ad avere questa opportunità in questa stagione, quindi mi sto divertendo molto e penso che 350 partite siano un buon risultato. Spero, comunque, che ce ne siano ancora molte altre in arrivo".

Articoli correlati
Everton, Moyes commenta il rinnovo di Keane: "Abbiamo bisogno della sua esperienza"... Everton, Moyes commenta il rinnovo di Keane: "Abbiamo bisogno della sua esperienza"
Everton, Keane dopo il rinnovo: "Amo il club, felice di prolungare la mia esperienza... Everton, Keane dopo il rinnovo: "Amo il club, felice di prolungare la mia esperienza qui"
Keane rinnova con l'Everton: allungato il contratto del centrale difensivo fino al... Keane rinnova con l'Everton: allungato il contratto del centrale difensivo fino al 2026
Altre notizie Calcio estero
Schjelderup, shock al Benfica: ha ammesso l’invio di un video hard con minorenni Schjelderup, shock al Benfica: ha ammesso l’invio di un video hard con minorenni
Lisci, crisi Osasuna: zona retrocessione vicina. Ma lui: "Ci sono altri messi peggio... Lisci, crisi Osasuna: zona retrocessione vicina. Ma lui: "Ci sono altri messi peggio di noi"
Chelsea, ecco il vero Garnacho: 2 gol e 2 assist nelle ultime 4 gare. Occhio all'Argentina... Chelsea, ecco il vero Garnacho: 2 gol e 2 assist nelle ultime 4 gare. Occhio all'Argentina
L'Union Berlino ferma il Bayern, Baumgart: "Peccato per il gol subito nel recupero"... L'Union Berlino ferma il Bayern, Baumgart: "Peccato per il gol subito nel recupero"
Everton, Keane fa 350 presenze in Premier e segna: "Spero di giocarne molte altre"... Everton, Keane fa 350 presenze in Premier e segna: "Spero di giocarne molte altre"
Leo Messi mostruoso: doppietta e 400° assist in carriera, Inter Miami avanti in MLS... Leo Messi mostruoso: doppietta e 400° assist in carriera, Inter Miami avanti in MLS Cup
"Sofferto molto al ginocchio destro": Chelsea, Enzo Fernandez salta il ritiro con... "Sofferto molto al ginocchio destro": Chelsea, Enzo Fernandez salta il ritiro con l'Argentina
Rayo Vallecano, lo speaker storico dice addio: "Non mi sento valorizzato dal club"... Rayo Vallecano, lo speaker storico dice addio: "Non mi sento valorizzato dal club"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Le più lette
1 Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
2 Inter-Lazio, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro, torna Calhanoglu
3 Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni: Vanoli senza Kean, tocca a Piccoli
4 Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Politano riposa. Italiano se la gioca con Dallinga
5 Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa. Elmas dal 1'
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Genoa-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Vitinha e Colombo per DDR, quanti ex per Vanoli
Immagine top news n.1 Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa. Elmas dal 1'
Immagine top news n.2 Atalanta-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Juric dà ancora fiducia a Lookman. Fuori Laurienté
Immagine top news n.3 Tre indizi fanno una prova: il Milan non sa tenere il vantaggio. Questione mentale e non solo
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan è primo col Napoli, Juventus quinta
Immagine top news n.5 Il Milan ha il mal di provinciali: si siede sugli allori e subisce una rimonta. Ancora una volta
Immagine top news n.6 Juve pareggiona, il Toro si aggrappa a super Paleari. E Spalletti fa mille punti in A
Immagine top news n.7 Grande con le grandi, piccolo con le piccole: 3 indizi fanno una prova, il Milan ha un problema
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.2 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.3 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.4 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali: Dallinga sfida Hojlund. Out Neres, c'è Elmas
Immagine news Serie A n.2 Genoa-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Vitinha e Colombo per DDR, quanti ex per Vanoli
Immagine news Serie A n.3 Ieri summit di mercato in casa Roma: delineata la strategia per la sessione di gennaio
Immagine news Serie A n.4 Atalanta a picco: 3-0 per il Sassuolo a metà secondo tempo, doppietta di Berardi
Immagine news Serie A n.5 Ledesma: "Inter-Lazio è sempre una sfida particolare, vincere lì ti resta dentro"
Immagine news Serie A n.6 Juventus, Kenan Yildiz rende omaggio a Del Piero: "Buon compleanno, leggenda"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, gli Amministratori Giudiziari: "Il supporto dei tifosi, fondamentale per la squadra"
Immagine news Serie B n.2 Spari all'auto di mister Calabro, ora alla Carrarese: tra gli indagati Perez del Casarano
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Cacciamani: "Emozione bellissima il gol al 'Menti': è il nostro 12° uomo in campo"
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Marras: "Questo 0-0 va comunque bene: in B un pareggio può sempre far comodo"
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Hainaut: "Felice sia per la vittoria che per il gol. Lo dedico alla mia famiglia"
Immagine news Serie B n.6 La peggior Sampdoria di sempre: ultima a -4 dai playout. La luce in fondo al tunnel non si vede
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 13ª giornata - Pari tra Juve NG e Forlì. Il Vicenza avanti sull'Inter U23 dopo 45'
Immagine news Serie C n.2 Pianese, Birindelli: "Col Rimini ho visto una grande squadra: possiamo toglierci soddisfazioni"
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, Buscè: "La squadra sta crescendo, ma non possiamo permetterci distrazioni"
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Aronica: "I ragazzi hanno dimostrato di avere gli attributi dopo una settimana intensa"
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, Iori: "L'FVS è uno strumento utile ma va chiarito come e quando si può usare"
Immagine news Serie C n.6 Carpi, Cassani: "Livorno squadra in salute, sarà una partita molto difficile"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa Women, De La Fuente: "Vogliamo fare punti e battaglieremo per ottenerli”
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, oggi si chiude la 5ª giornata: prima gara alle 12.30. Poi in campo la Lazio
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Piovani: "Ottimo primo tempo, poi un calo. Serve ripartire con qualità, testa e cuore"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Sconfitta col Milan immeritata. Purtroppo l'avvio di stagione è così"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 5ª giornata - Il Milan batte la Juventus e porta a casa i tre punti
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 5ª giornata - Inter sprecona, è pari con il Sassuolo. In campo Milan-Juve
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?