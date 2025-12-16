FIFA The Best, nessuna sorpresa: Luis Enrique è il miglior allenatore del 2025

Luis Enrique è stato incoronato miglior allenatore dell’anno ai THE BEST della FIFA, riconoscimento che premia la sua straordinaria stagione 2024/2025 alla guida del Paris Saint-Germain. Attualmente a Doha, dove domani giocherà l'Intercontinentale contro il Flamengo, il tecnico spagnolo non ha potuto ritirare personalmente il premio, delegando il suo assistente Rafael Pol a riceverlo.

La stagione appena conclusa con il PSG è stata caratterizzata da risultati eccezionali, sia in campo nazionale che internazionale (cinque trofei vinti nel 2025), e Luis Enrique ha saputo gestire con maestria un gruppo ricco di talenti, portando la squadra a traguardi che hanno convinto la giuria della FIFA. La consegna del premio è stata affidata a Arsène Wenger, aggiungendo un valore simbolico a questa prestigiosa onorificenza.

Il tecnico spagnolo succede a Carlo Ancelotti, vincitore del premio nel 2024, entrando così nel ristretto club degli allenatori capaci di distinguersi nel calcio moderno per strategia, gestione dello spogliatoio e risultati concreti. Questo riconoscimento non solo celebra i traguardi raggiunti sul campo, ma rafforza anche la reputazione di Luis Enrique come uno dei migliori tecnici al mondo, in grado di guidare squadre di alto livello con visione, equilibrio e determinazione. Per il PSG, e per il calcio francese, la premiazione rappresenta un segnale chiaro della crescita e della competitività della squadra sotto la sua guida.