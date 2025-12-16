Dopo il Pallone d'Oro, Dembele vince anche il The Best: nell'11 ideale non c'è Mbappé

Ousmane Dembélé ha conquistato il premio FIFA The Best come miglior calciatore dell’anno, confermando il Pallone d'Oro la stagione eccezionale con il Paris Saint-Germain. A differenza del suo allenatore Luis Enrique, assente alla cerimonia, l’attaccante francese si è collegato da Doha - dove il PSG affronterà domani il Flamengo nella finale di Coppa Intercontinentale - e ha salutato la entusiasmo la platea.

"Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra: il lavoro paga sempre. Grazie alla mia famiglia e al PSG, con cui abbiamo vissuto un anno fantastico. Ringrazio anche Gianni Infantino per il messaggio ricevuto il giorno del mio compleanno. Spero di poter tornare ancora l’anno prossimo", ha dichiarato Dembélé dal palco, emozionato e visibilmente orgoglioso.

Il francese ha preceduto nella votazione due nomi di grande prestigio: Kylian Mbappé e Lamine Yamal, confermando ancora una volta il dominio dei giocatori transalpini in una stagione da record. La cerimonia The Best 2025 ha inoltre visto una forte presenza del PSG: nella formazione maschile dell’anno figurano Donnarumma tra i pali, difesa con Hakimi, Pacho, Van Dijk e Nuno Mendes; centrocampo composto da Palmer, Bellingham, Vitinha e Pedri; attacco con Lamine Yamal e Dembélé. Mbappé, invece non è entrato nella selezione dell’anno nonostante la vittoria della Scarpa d'Oro.