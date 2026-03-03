Benfica, Prestianni torna titolare dopo il caso Vinicius: il pubblico lo accoglie con affetto

Dopo la sospensione inflitta dall’UEFA in seguito alle accuse di insulti razzisti rivolte a Vinicius Jr. durante il playoff di Champions League contro il Real Madrid, Gianluca Prestianni è tornato titolare con il Benfica nella sfida della 24ª giornata di campionato contro il Gil Vicente. L’esterno argentino ha ricevuto un’accoglienza calorosa dai tifosi fin dall’arrivo del pullman: applausi continui e cori a sostegno, un chiaro segnale della fiducia dei supporter verso il giovane talento.

Prestianni è stato schierato dal primo minuto da José Mourinho, che alla vigilia aveva ricordato l’importanza della presunzione di innocenza. "Se il giocatore fosse davvero colpevole, per me sarebbe finita, ma devo anteporre molti ‘se’", aveva dichiarato il tecnico portoghese, sottolineando la delicatezza della vicenda e la necessità di attendere l’esito delle indagini UEFA. In campo, l’argentino ha mostrato concentrazione e maturità: ha contribuito alla gestione della partita, calmando un diverbio tra avversari e dimostrando grande impegno nel supportare i compagni. Sostituito al 69’ da Dodi Lukebakio, ha comunque ricevuto un caloroso saluto dai tifosi al momento di lasciare il campo ed è scattato in campo con i compagni dopo il gol vittoria di Schjelderup.

Al termine della partita vinta 2-1, Prestianni ha stretto la mano ai tifosi e ha regalato la sua maglia a una giovane sostenitrice, confermando il rapporto speciale con il pubblico. La procedura disciplinare UEFA è ancora in corso e, se le accuse fossero confermate, il giocatore rischierebbe una squalifica pesante. Per ora, però, l’argentino gode del pieno supporto dei suoi tifosi e di Mourinho, pronto a ripartire con fiducia.