Prestianni scrive un post contro il Real ma lo cancella subito. Nel mirino c'è Valverde

La tensione resta altissima a Madrid prima del ritorno tra Real Madrid e Benfica, con l’ombra della vicenda Gianluca Prestianni–Vinícius Júnior ancora ben presente. L’attaccante argentino non sarà in campo a causa della sospensione provvisoria decisa dall’UEFA, che indaga sulle presunte offese razziste rivolte al brasiliano, ma viaggia comunque con la squadra lusitana nella capitale spagnola.

Secondo quanto riportano i quotidiani madrileni AS e Marca, Prestianni avrebbe pubblicato un ultimo post provocatorio sul suo account X, ormai cancellato. Nel messaggio, l’argentino metteva a confronto una evidente ma non sanzionata entrata di Federico Valverde durante la gara di andata con la propria sospensione: "Dare un colpo senza palla è possibile e non succede nulla. Essere sanzionati senza prove? Succede anche questo. Ormai nemmeno ci provano più con il Real. È vergognoso", scrive Prestianni.

Il post, eliminato poco dopo, dimostra come la vicenda continui ad alimentare polemiche e divisioni. Il Benfica resta al fianco del giovane attaccante, mentre l’UEFA prosegue le indagini per chiarire definitivamente l’accaduto. Nonostante l’assenza sul campo, Prestianni si conferma al centro dell’attenzione mediatica e della tensione sportiva, con la sua presenza a Madrid che sta facendo discutere.