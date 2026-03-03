Il Real, Mbappé e la Francia: il problema che può decidere la stagione e il Mondiale

Un'incognita per il Real Madrid e per la Francia. L’ennesima visita medica a cui si è sottoposto Kylian Mbappé ha confermato un problema al ginocchio sinistro che non richiede intervento chirurgico. Ma la data del suo ritorno in campo resta ignota e la partecipazione alla tournée dei Bleus negli Stati Uniti, a fine marzo, appare quanto mai incerta.

Questa incertezza pesa come un macigno su una stagione che potrebbe essere storica, quella in cui l'ex fuoriclasse del PSG punta a vincere qualcosa anche a livello individuale. Con 38 gol e 6 assist in 33 presenze, il francese ha contribuito a quasi la metà delle reti realizzate dal Real Madrid (87), trascinando la squadra con numeri impressionanti. Senza di lui, il rendimento offensivo dei blancos rischia di subire un calo significativo proprio nei momenti decisivi della Liga e in vista degli ottavi di Champions League.

Il paradosso è che ogni giorno di assenza pesa non solo sul piano collettivo, ma anche su quello personale. Mbappé è uno dei giocatori più determinanti della sua generazione: ogni gara persa è un tassello mancante nel mosaico che potrebbe culminare con il Mondiale e il Pallone d'Oro. La gestione del recupero diventa quindi cruciale: il trattamento conservativo è il male minore, visto che manca poco al grande appuntamento. L'assenza o presenza di Mbappé una variabile che potrebbe condizionare tante situazioni.