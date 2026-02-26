Caos Benfica, Prestianni mette "like" alle critiche al compagno di squadra per Vinicius

Non finiscono i problemi per Gianluca Prestianni. L'attaccante argentino, reo di aver apostrofato Vinicius con epiteti razzisti nel corso di Benfica-Real Madrid è stato poi squalificato dalla UEFA, saltando la partita di ritorno al "Bernabeu".

Al termine della partita di Madrid, vinta dal Real per 2-1, il giocatore del Benfica, Sidny Lopes Cabral, si è avvicinato proprio a Vinicius per chiedergli la maglia. Il campione del Real ha risposto indicandogli i tunnel degli spogliatoi, come a dire che lo scambio sarebbe avvenuto solo fuori dal campo.

Il gesto di Lopes Cabral ha scatenato la reazione dei tifosi del Benfica sui social: nella sua ultima pubblicazione su Instagram, relativa alla vittoria contro l’AVS SAD (3-0), sono comparsi decine di commenti critici: "Fuori dal Benfica. Addio", "Vai a Madrid se vuoi tanto la maglia del piagnone!", "Rispetta il Benfica". Da quando è arrivato a gennaio, Cabral ha disputato 11 partite con la squadra principale, segnando un gol e fornendo tre assist.

Ad aggiungersi alla polemica lo stesso Prestianni, che ha messo un "mi piace" a un post su Instagram di una pagina dedicata al Benfica che criticava aspramente Lopes Cabral. L'argentino in seguito ha rimosso la sua approvazione virtuale al post, ma il gesto ormai ha fatto il giro del mondo.

Riguardo Lopes Cabral, il giocatore stando alle ricostruzioni dei media portoghesi, sarebbe tornato sui suoi passi decidendo di non scambiare la maglia con Vinicius, proprio temendo ripercussioni sulla vicenda. Questo tuttavia non lo sta sottraendo alle feroci critiche che sta subendo in queste ore dai tifosi del Benfica.