Benfica-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Mastantuono con Vinicius e Mbappe
Di seguito le formazioni ufficiali di Benfica-Real Madrid, valida per l'ottava e ultima giornata della League Phase di Champions League.
Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Otamendi, Tomas Araujo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. Allenatore: Jose Mourinho.
Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Raul Asencio, Huijsen, Carreras; Arda Guler, Tchouameni, Bellingham; Mastantuono, Mbappe, Vinicius. Allenatore: Alvaro Arbeloa.
ARBITRO: Massa (Italia).
