Ufficiale L'Union Berlino sceglie Marie-Louise Eta: è la prima allenatrice nella storia dei top-5 campionati

È una decisione storica quella presa dall’Union Berlino: dopo aver perso con l’Heidenheim ed aver esonerato l’ex tecnico Steffen Baumgart, il club tedesco ha scelto di affidare la propria panchina a Marie-Louise Eta fino al termine della stagione. Si tratta della prima donna nella storia che guiderà un club maschile nei top-5 campionati europei.

Questa la nota del club tedesco

La squadra maschile dell'FC Union Berlin affronterà la fase finale della stagione, e la lotta per evitare la retrocessione dalla Bundesliga, sotto la guida sportiva di Marie-Louise Eta, già allenatrice dell'Under 19 e futura allenatrice della prima squadra femminile dell'Union. L'allenatore capo Steffen Baumgart e gli allenatori assistenti Danilo de Souza e Kevin McKenna sono stati sollevati dai loro incarichi oggi, sabato.

"Finora abbiamo avuto una seconda metà di stagione estremamente deludente e non ci lasceremo abbagliare dalla nostra posizione in classifica", ha dichiarato Horst Heldt, direttore del settore calcio maschile professionistico dell'Union, in merito alla decisione. "La nostra situazione rimane precaria e abbiamo urgente bisogno di punti per assicurarci la permanenza in campionato. Due vittorie in quattordici partite dalla pausa invernale e le prestazioni mostrate nelle ultime settimane non ci danno la fiducia di poter ancora ribaltare la situazione con l'attuale assetto. Abbiamo quindi deciso di ricominciare da capo. Sono lieta che Marie Louise Eta abbia accettato di ricoprire questo ruolo ad interim prima di diventare allenatrice della squadra femminile professionistica in estate, come previsto”.

Desideriamo ringraziare Steffen Baumgart, Danilo de Souza e Kevin McKenna per il loro lavoro, al quale dobbiamo la nostra sicura salvezza in campionato la scorsa stagione e l'ottimo bottino di punti nella prima metà di questa stagione. Auguriamo loro tutto il meglio, sia a livello professionale che personale”.

“Considerato il distacco in classifica nella parte bassa, la nostra permanenza in Bundesliga non è ancora assicurata”, ha dichiarato Eta alla vigilia delle ultime partite della stagione. “Sono lieto che il club mi abbia affidato questo compito impegnativo. Uno dei punti di forza dell'Union è sempre stata, e rimane, la capacità di restare uniti in situazioni come queste. E, naturalmente, sono convinto che con la squadra conquisteremo i punti cruciali”. Marie-Louise Eta assume il suo nuovo incarico con effetto immediato. Il club fornirà a breve aggiornamenti sulla nomina del nuovo allenatore della squadra Under 19.