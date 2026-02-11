Milner nella storia della Premier. Aggancia Barry come giocatore più presente del torneo
James Milner entra nella storia della Premier Legaue, agganciando Gareth Barry come giocatore più presente della storia del torneo con 653 gettoni. Oggi al Brighton, Milner ha giocato la sua prima partita nel massimo campionato inglese il 10 novembre 2002, con la maglia del Leeds, entrando in campo all'84' al posto di Jason Wilcox. Milner difenderà poi i colori del Newcastle, dell'Aston Villa, del Manchester City e del Liverpool prima di approdare nel 2023 al Brighton.
Questa la Top 10 delle presenze all-time:
1. Gareth Barry 653
1. James Milner 653
3. Ryan Giggs 632
4. Frank Lampard 609
5. David James 572
6. Mark Schwarzer 544
7. Gary Speed 535
8. Emil Heskey 516
9. Jamie Carragher 508
10. Phil Neville 505
