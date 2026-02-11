DFB-Pokal, il Bayern torna in semifinale dopo sei anni. Liquidato il Lipsia in 3'
Si sono completati i quarti di finale di DFB-Pokal, la Coppa di Germania. Il Bayern Monaco è l'ultima squadra qualificata alle semifinali. Successo per 2-0 all'"Allianz Arena" contro il Lipsia, reti nella ripresa e nel giro di tre minuti di Harry Kane (64') e Luis Diaz (67').
La squadra di Vincent Kompany raggiunge Friburgo, Stoccarda e Bayer Leverkusen. Erano 6 anni che i campioni di Germania in carica non si spingevano così in avanti in questa competizione. In quell'occasione il Bayern arrivò a vincere il trofeo, superando in finale il Bayer Leverkusen.
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l'operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
