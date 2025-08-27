Ufficiale Borussia Dortmund, 2° rinforzo in 2 giorni dal Chelsea: Anselmino arriva in prestito

Il Borussia Dortmund corre ai ripari vista la grande emergenza in difesa e ingaggia in prestito dal Chelsea l’argentino Aaron Anselmino in prestito fino al 30 giugno 2026.

Il 20enne arriva per tamponare le assenze di Emre Can, Nico Schlotterbeck e Niklas Sule. Come spiegato dall’amministratore delegato Lars Ricken, "Aaron ha già esperienza in prima divisione nel suo paese e possiede un grande potenziale. Il Chelsea lo ha legato con un contratto a lungo termine per una ragione". Il direttore sportivo Sebastian Kehl ha aggiunto: "Lo seguiamo dai tempi dei Boca Juniors. In questa situazione è la soluzione ideale: un giovane talento che ha già dimostrato qualità in stadi molto caldi. Lo integreremo rapidamente perché ci serve subito e non vediamo l’ora di vederlo con la maglia giallonera".

Anselmino, che indosserà la numero 28, ha superato con successo le visite mediche obbligatorie e potrebbe debuttare già nel prossimo weekend contro l’Union Berlino al Signal Iduna Park. Il giovane difensore si è detto entusiasta del trasferimento: "Sono felicissimo di arrivare al Borussia Dortmund e darò tutto me stesso per avere successo con questo grande club e i suoi fantastici tifosi". Con questo rinforzo, il Dortmund spera di stabilizzare la difesa e continuare la stagione senza intoppi, puntando sul talento emergente argentino per garantire qualità e solidità nella retroguardia.