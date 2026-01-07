Botti ha risolto con il Mantova. Esperienza estera per lui? Possibile approdo in Uzbekistan
Di ieri, la notizia dell'addio di Federico Botti dal Mantova, con l'estremo difensore che ha risolto il contratto con la formazione virgiliana, dopo una prima parte di stagione che non lo ha visto tra i protagonisti effettivi della formazione biancorossa: per lui, all'attivo, zero presenze. E la permanenza in Italia non è scontata per il classe 2002, che potrebbe provare un'esperienza estera: su di lui, infatti, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, ci sono sirene dall'Uzbekistan, dalla massima serie del campionato locale.
Da capire quella che sarà la volontà di Botti, ma non è da escludere che si avventuri in terra asiatica per una una nuova avventura sicuramente differente rispetto a quella vissuta in Italia.
Intanto, ricordiamo anche quello che è stato il comunicato del club lombardo circa l'addio con il giocatore: "Mantova 1911 comunica la risoluzione consensuale firmata in data odierna dal portiere Federico Botti al quale va il ringraziamento per l’impegno profuso in maglia biancorossa e l’augurio di un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni".
