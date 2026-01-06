Ufficiale
Botti non è più un calciatore del Mantova. Il portiere ha risolto il contratto con il club
Nessuna presenza in questa prima parte di campionato, e adesso la risoluzione del contratto: Federico Botti non è più un calciatore del Mantova. Con la società virgiliana che ha annunciato mediante queste poche righe l'addio con l'estremo difensore classe 2003:
"Mantova 1911 comunica la risoluzione consensuale firmata in data odierna dal portiere Federico Botti al quale va il ringraziamento per l’impegno profuso in maglia biancorossa e l’augurio di un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
