Bournemouth, Iraola esulta: "Vittoria enorme, sono molto orgoglioso della squadra"

Il tecnico del Bournemouth, Andoni Iraola, ha parlato a BBC Match of the Day dopo il successo per 3-2 della sua squadra contro il Liverpool: "È una vittoria enorme per noi perché ci trovavamo in una situazione difficile, soprattutto la scorsa settimana, in termini di numeri e giocatori in difesa. Stiamo trovando il modo di fare punti contro avversari difficili. Sono molto orgoglioso della squadra e di quello che stiamo facendo".

Sul gol del Liverpool poco prima dell'intervallo: "È in quel momento che non vuoi subirlo. Volevamo andare negli spogliatoi in vantaggio per 2-0. È stato un bel gol di Van Dijk: sapevamo che avremmo dovuto spingere con tutto quello che avevano fatto e abbiamo concesso due azioni da fermo. Dal 2-2, però, abbiamo iniziato a giocare meglio e sentivamo di non avere nulla da perdere".

In chiusura: "Penso che fosse la vittoria di cui avevamo bisogno. Ora siamo a quota 30, abbiamo bisogno di punti e ne abbiamo bisogno il prima possibile. Siamo ancora in una situazione di retrocessione, quindi dobbiamo ancora lottare e puntare a punti".