Bournemouth, il futuro di Iraola sempre più incerto. Il basco è in scadenza di contratto

Secondo quanto riportato dalla BBC, il futuro di Andoni Iraola sulla panchina del Bournemouth è incerto. Il tecnico basco è alla guida delle cherries da giugno 2023 ed è in scadenza di contratto. Lo scorso aprile il proprietario del club, Bill Foley, aveva discusso con l'allenatore per un nuovo contratto ma dall'incontro non si sono più avute notizie. Alimentando così le voci di un addio al termine di questa stagione. Secondo i rumors che arrivano dall'Inghilterra, il Crystal Palace sta monitorando la situazione. I londinesi perderanno Oliver Glasner.

Dal suo arrivo a Bournemouth, Iraola ha portato la squadra prima al 12° posto, poi al 9° sfiorando una storica qualificazione alle coppe europee. Tutto questo col club che negli anni ha venduto i pezzi migliori, come Solanke, Huijsen, Kerkez e Zabarnyi. Una filosofia, quella del club, di valorizzazione talenti e rivendita a prezzi maggiorati che va in netta controtendenza con il modus operandi della quasi totalità delle società di Premier League. Attualmente il Bournemouth è quindicesimo in classifica, con 10 punti di vantaggio sulla terzultima.