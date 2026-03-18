Bove: "Ho sognato a lungo questo gol, anche se immaginavo di metterla all'incrocio..."

Edoardo Bove ha passato settimane a immaginare il suo primo gol dopo il ritorno in campo, il momento che ha vissuto ieri a Vicarage Road. L’italiano ha segnato il terzo gol nel 3-1 contro il Wrexham ed è ovviamente esploso di felicità, festeggiando insieme ai tifosi. Per Bove, tornato a giocare solo lo scorso mese dopo aver subito l'arresto cardiaco di dicembre 2024, il gol nei minuti di recupero è un altro tassello del suo incredibile percorso di recupero. E tutto è avvenuto davanti a mamma, papà e zia.

"Sto iniziando a rendermi conto di cosa è successo", ha dichiarato il 23enne al sito ufficiale del Watford. "Ho avuto molto tempo per pensare al mio primo gol. A dire il vero, non era esattamente come lo immaginavo: nei miei sogni lo avrei messo all’incrocio. Ma la celebrazione è stata incredibile. Sono andato subito dai tifosi e sono felicissimo per la squadra, per lo staff, i fisioterapisti e i medici che mi hanno seguito con attenzione per riportarmi in campo".

Bove ha controllato il tiro di Marc Bola che aveva colpito la traversa, prima di depositare la palla alle spalle del portiere Arthur Okonkwo. Tutta la squadra dell’Watford ha partecipato ai festeggiamenti, insieme a 20 tifosi del gruppo Roma London. "Questo gol è per la mia ragazza. Senza di lei non avrei potuto farcela. Avere la possibilità di vivere di nuovo emozioni così è la ragione principale per cui amo il calcio, per festeggiare con la squadra, i tifosi e la mia famiglia. È come chiudere un cerchio".

Bove, finora limitato a spezzoni di partita, è entrato all’83’ contro il Wrexham. "Ho esperienza per gestire questi minuti e non ero preoccupato. Stasera avevo più spazio perché il campo era aperto e abbiamo la velocità per il contropiede. Fortunatamente ho avuto l’occasione di segnare: è stata una serata incredibile per me".