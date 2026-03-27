Il Brasile perde male contro la Francia, i tifosi invocano il nome della stella: "Neymar, Neymar"

Mentre la Francia dominava il match amichevole contro il Brasile vincendo 2-1 (nonostante l'inferiorità numerica per 40'), il pubblico brasiliano presente al Gillette Stadium non ha perso occasione per far sentire la sua voce. E il coro è stato chiarissimo: "Neymar, Neymar!", hanno scandito i tifosi in più riprese, chiedendo la convocazione della stella di Santos, ancora assente a meno di tre mesi dal Mondiale 2026.

Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, ha spiegato che la scelta di non convocarlo non è stata dettata da ragioni tecniche ma fisiche: "Con la palla Neymar se la cava benissimo. Il problema è la forma fisica: non è al 100%. Dobbiamo osservare, valutare e aspettare. È la mia opinione e quella dello staff, che continuerà a seguirlo nei prossimi giorni e settimane". La Seleção ha schierato veterani come Raphinha, Vinicius Jr, Casemiro e Marquinhos, ma Ancelotti ha preferito non forzare la presenza di Neymar, che da ottobre 2023 non gioca più con la nazionale.

Lo stesso attaccante, da parte sua, ha dichiarato di essere deluso ma concentrato: "Non sono stato convocato, ovviamente sono dispiaciuto, ma continuo a lavorare giorno dopo giorno. L’obiettivo resta il Mondiale e la convocazione finale è ancora aperta". Prima del match, anche Kylian Mbappé aveva espresso sostegno per l'ex compagno: "Neymar è un giocatore che fa la differenza. Conosco la sua qualità e sono sicuro che si preparerà per il Mondiale".