Real, il solito Mbappe non basta: 1-1 col Girona e sorpasso del Barcellona in testa
Il terzo passo falso consecutivo in campionato costa al Real Madrid il primo posto. La squadra di Xabi Alonso pareggia ancora, 1-1 sul campo del Girona e subisce il sorpasso in classifica da parte del Barcellona, che completa la rimonta cominciata dopo il k.o. nel Clasico. All'Estadio Municipal de Montilivi, dopo un gol giustamente annullato a Mbappé, sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio grazie al guizzo del redivivo Ounahi. Nella ripresa forcing dei Blancos e pareggio, su rigore, dell'attaccante francese. Mancherebbe quasi mezzora alla fine - recupero compreso -, ma i catalani chiudono gli spazi e conquistano un punto prezioso in chiave salvezza.
LALIGA - 14ª GIORNATA
Getafe - Elche 1-0
Maiorca - Osasuna 2-2
Barcellona - Alavés 2-1
Levante - Athletic 0-2
Atlético Madrid - Oviedo 2-0
Real Sociedad - Villarreal 2-3
Siviglia - Betis 0-2
Celta Vigo - Espanyol 0-1
Girona - Real Madrid 1-1
Domani: Rayo Vallecano - Valencia
Classifica aggiornata
1. Barcellona 34
3. Real Madrid 33
2. Villarreal 32
4. Atletico Madrid 31
5. Betis 24
6. Espanyol 24
7. Getafe 20
8. Athletic 20
9. Real Sociedad 16
10. Siviglia 16
11. Celta Vigo 16
12. Elche 16
13. Rayo Vallecano 16
14. Alavés 15
15. Valencia 13
16. Maiorca 13
17. Osasuna 12
18. Girona 12
19. Levante 9
20. Oviedo 9
