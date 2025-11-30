Il Porto vince ancora, numeri impressionanti per Farioli: lo Sporting ricacciato a -3
Tre gol subiti in 12 partite, 34 punti su 36 disponibili. Il Porto di Francesco Farioli è una macchina da guerra in campionato e batte anche l'Estoril nel posticipo domenicale della dodicesima giornata della Liga Portugal.
A decidere la sfida la rete di William Gomes dopo otto minuti. Nel pomeriggio più facile il successo dello Sporting, che resta secondo a tre punti di distanza: il poker all'Estrela porta le firme di Quaresma, Suarez (doppietta) e Fresneda.
I risultati della 12^ giornata della Primeira Liga portoghese
Guimaraes - AVS 4-0
Casa Pia - Alverca 0-2
Moreirense - Famalicao 2-2
CD Nacional - Benfica 1-2
Gil Vicente - Tondela 0-1
Domenica 30 novembre
Rio Ave - Santa Clara 1-1
Sporting - Estrela Amadora 4-0
Porto - Estoril Praia 1-0
Lunedì 1 dicembre
Arouca - Braga
La classifica aggiornata in Primeira Liga
1. Porto 34
2. Sporting 31
3. Benfica 28
4. Gil Vicente 23
5. Famalicao 20
6. Moreirense 19
7. V. Guimaraes 17
8. Braga 16
9. Alverca 14
10. Estoril Praia 13
11. Rio Ave 12
12. CD Nacional 12
13. Santa Clara 12
14. Estrela Amadora 11
15. Casa Pia 9
16. Tondela 9
17. Arouca 9
18. AVS 3
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.