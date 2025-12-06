Bundesliga, i risultati delle 15.30: pokerissimo del Bayern, batosta per il Leverkusen
Sorprese e conferme nel sabato di Bundesliga, che nel pomeriggio ha mandato in scena 5 partite valide per la 13ª giornata. Prosegue il volo del Bayern, che ha la meglio sul campo dello Stoccarda con un netto 5-0. Sconfitta e sorpresa del Bayer Leverkusen, per 2-0 contro l'Augsburg. Giornata felice per Heidenheim e Wolfsburg, che hanno la meglio rispettivamente su Friburgo e Union Berlino. Solo un pareggio, infine, nel pomeriggio e cioè l'1-1 tra Colonia e St. Pauli. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.
BUNDESLIGA, LA 13ª GIORNATA
Mainz-Borussia Mönchengladbach 0-1
Augsburg-Bayer Leverkusen 2-0
Colonia-St. Pauli 1-1
Heidenheim-Friburgo 2-1
Stoccarda-Bayern Monaco 0-5
Wolfsburg-Union Berlino 3-1
Lipsia-Eintracht Francoforte
Amburgo-Werder Brema
Borussia Dortmund-Hoffenheim
CLASSIFICA
1. Bayern 37*
2. Lipsia 26
3. Borussia Dortmund 25
4. Bayer Leverkusen 23*
5. Hoffenheim 23
6. Stoccarda 22*
7. Eintracht Francoforte 21
8. Colonia 16*
9. Friburgo 16*
10. Borussia Monchengladbach 16*
11. Werder Brema 16
12. Union Berlino 15*
13. Augusta 13*
14. Wolfsburg 12*
15. Amburgo 12
16. Heidenheim 11*
17. St. Pauli 8*
18. Mainz 6*
*una gara in più