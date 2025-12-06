Bundesliga, i risultati delle 15.30: pokerissimo del Bayern, batosta per il Leverkusen

Sorprese e conferme nel sabato di Bundesliga, che nel pomeriggio ha mandato in scena 5 partite valide per la 13ª giornata. Prosegue il volo del Bayern, che ha la meglio sul campo dello Stoccarda con un netto 5-0. Sconfitta e sorpresa del Bayer Leverkusen, per 2-0 contro l'Augsburg. Giornata felice per Heidenheim e Wolfsburg, che hanno la meglio rispettivamente su Friburgo e Union Berlino. Solo un pareggio, infine, nel pomeriggio e cioè l'1-1 tra Colonia e St. Pauli. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.

BUNDESLIGA, LA 13ª GIORNATA

Mainz-Borussia Mönchengladbach 0-1

Augsburg-Bayer Leverkusen 2-0

Colonia-St. Pauli 1-1

Heidenheim-Friburgo 2-1

Stoccarda-Bayern Monaco 0-5

Wolfsburg-Union Berlino 3-1

Lipsia-Eintracht Francoforte

Amburgo-Werder Brema

Borussia Dortmund-Hoffenheim

CLASSIFICA

1. Bayern 37*

2. Lipsia 26

3. Borussia Dortmund 25

4. Bayer Leverkusen 23*

5. Hoffenheim 23

6. Stoccarda 22*

7. Eintracht Francoforte 21

8. Colonia 16*

9. Friburgo 16*

10. Borussia Monchengladbach 16*

11. Werder Brema 16

12. Union Berlino 15*

13. Augusta 13*

14. Wolfsburg 12*

15. Amburgo 12

16. Heidenheim 11*

17. St. Pauli 8*

18. Mainz 6*

*una gara in più