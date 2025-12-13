L'Eintracht punta alla zona Champions, St.Pauli scontro salvezza: il programma di Bundesliga
Il clamoroso 3-1 con cui l'Union Berlino ha superato il Red Bull Lipsia ha aperto ieri sera la quattordicesima giornata di Bundesliga. Oggi poker di partite alle 15:30. L'Eintracht Francoforte se la vedrà con l'Augsburg e proverà, con una vittoria, a portarsi momentaneamente in zona Champions. Il Borussia Mönchengladbach affronterà il Wolfsburg, fresco di cambio dirigenziale nel suolo di ds. Il St. Pauli accoglie Heidenheim in una delicata sfida salvezza. Mentre Hoffenheim giocherà contro l'Amburgo. A chiudere la programmazione odierna, alle 18:30, Bayer Leverkusen contro Colonia.
Questo il programma della 14ª giornata di Bundesliga
Venerdì 12 dicembre 2025
Union Berlino vs RB Lipsia 3-1
Sabato 13 dicembre 2025
15:30 – Eintracht Francoforte vs Augsburg
15:30 – Borussia Mönchengladbach vs Wolfsburg
15:30 – St. Pauli vs Heidenheim
15:30 – Hoffenheim vs Amburgo
18:30 – Bayer Leverkusen vs Colonia
Domenica 14 dicembre 2025
15:30 – Friburgo vs Borussia Dortmund
17:30 – Bayern Monaco vs Mainz 05
19:30 – Werder Brema vs Stoccarda
