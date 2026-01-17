Bundesliga, i risultati: Emre Can al 95', Dortmund al cardiopalma. Leverkusen ko
Ieri il pirotecnico pari tra Werder Brema ed Eintracht ad aprire, ora il diciottesimo turno di Bundesliga prosegue con tanti altri gol e tante altre emozioni. Come quelle vissute al Signal Iduna Park, dove il Borussia Dortmund vince al 95', col 3-2 finale siglato da Emre Can.
Cade il Bayer Leverkusen, in casa dell'Hoffenheim, battuto dalla rete di Burger. Successo in rimonta per il Colonia, che ribalta il Mainz grazie alla doppietta di Ache. Di seguito risultati, marcatori e classifica aggiornata.
Amburgo-Borussia Moenchengladbach 0-0
Colonia-Mainz 2-1 - 29' Bell (M); 57', 85' Ache (C)
Borussia Dortmund-St. Pauli 3-2 - 45' Brandt (B); 54' Adeyemi (B); 62' Sands (C); 72' Jones (S); 95' Can (B)
Hoffenheim-Bayer Leverkusen 1-0 - 9' Burger (H)
Wolfsburg-Heidenheim 1-1 - 45' Beck (H); 80' Jenz (W)
Venerdì 16 gennaio
Werder Brema-Eintracht Francoforte 3-3
Sabato 17 gennaio
Lipsia-Bayern Monaco
Domenica 18 gennaio
Stoccarda-Union Berlino
Augusta-Friburgo
LA CLASSIFICA DELLA BUNDESLIGA
Bayern Monaco – 47 punti (17 partite giocate)
Borussia Dortmund – 39 punti (18)
Hoffenheim – 33 punti (17)
RB Lipsia – 32 punti (16)
Stoccarda – 32 punti (17)
Bayer Leverkusen – 29 punti (17)
Eintracht Francoforte – 27 punti (18)
Friburgo – 23 punti (17)
Union Berlino – 23 punti (17)
Colonia – 20 punti (18)
Borussia M’Gladbach – 20 punti (18)
Wolfsburg – 19 punti (19)
Werder Brema – 18 punti (17)
Amburgo – 17 punti (17)
Augusta – 15 punti (17)
Heidenheim – 13 punti (18)
Magonza – 12 punti (18)
St.. Pauli – 12 punti (17)