Bundesliga, il Bayern Monaco a Lipsia per proseguire la corsa solitaria: BVB contro il St.Pauli
Il Bayern Monaco vuole continuare la sua corsa solitaria in vetta alla classifica. La squadra di Vincent Kompany sarà chiamata da una sfida molto insidiosa sul campo del Lipsia. Il Borussia Dortmund invece se la vedrà al Westfalenstadion contro il St. Pauli mentre il Bayer Leverkusen giocherà in casa dell'Hoffenheim.
Venerdì 16 gennaio
Werder Brema-Eintracht Francoforte 3-3
Sabato 17 gennaio
Amburgo-Borussia Monchengladbach
Colonia-Mainz
Borussia Dortmund-St. Pauli
Hoffenheim-Bayer Leverkusen
Wolfsburg-Heidenheim
Lipsia-Bayern Monaco
Domenica 18 gennaio
Stoccarda-Union Berlino
Augusta-Friburgo
LA CLASSIFICA DELLA BUNDESLIGA
Bayern Monaco – 47 punti (17 partite giocate)
Borussia Dortmund – 36 punti (17)
RB Lipsia – 32 punti (16)
Stoccarda – 32 punti (17)
Hoffenheim – 30 punti (16)
Bayer Leverkusen – 29 punti (16)
Eintracht Francoforte – 27 punti (18)
Friburgo – 23 punti (17)
Union Berlino – 23 punti (17)
Borussia M’Gladbach – 19 punti (17)
Wolfsburg – 18 punti (17)
Werder Brema – 18 punti (17)
Colonia – 17 punti (17)
Amburgo – 16 punti (16)
Augusta – 15 punti (17)
Magonza – 12 punti (17)
St.. Pauli – 12 punti (16)
Heidenheim – 12 punti (17)
