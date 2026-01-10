Bundesliga, lo Stoccarda si leva un peso che durava da quasi 10 anni: affondato il Bayer 4-1
Lo Stoccarda apre il 2026 chiudendo finalmente il capitolo della bestia nera Bayer Leverkusen. Dopo 12 partite di Bundesliga senza vittorie contro le Aspirine - l’ultima risaliva al 2018 - e 11 incroci personali senza successi per l’allenatore Sebastian Hoeness, gli Svevi si impongono con un netto 4-1.
Doppietta di Leweling, Mittelstadt e Undav gli altri giocatori finiti sul tabellino a impreziosire il trionfo sul Leverkusen. Un risultato pesante anche in chiave classifica di Bundesliga: lo Stoccarda aggancia il Bayer 04 e continua a tenere nel mirino la zona Champions League.
I risultati del pomeriggio
Heidenheim-Colonia 2-2
15' Pieringer (H), 18' Martel (C), 26' Niehues (H), 48' El Mala (C)
Friburgo-Amburgo 2-1
48' Vuskovic (A), 53' rig. Grifo (F), 83' Matanovic (F)
Union Berlino-Mainz 2-2
30' Amiri (M), 69' Hollerbach (M), 77' Jeong Woo-yeong (UB), 86' Ljubicic (UB)
Bayer Leverkusen-Stoccarda 1-4
7' Leweling (S), 29' Mittelstasdt (S), 45' Leweling (S), 45'+2 Undav (S), 66' rigore Grimaldo (B),
IL 16° TURNO DI BUNDESLIGA
Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund 3-3
Sabato 10 gennaio
Werder Brema-Hoffenheim rinviata
Friburgo-Amburgo 2-1
Heidenheim-Colonia 2-2
St Pauli-Lipsia rinviata
Union Berlino-Mainz 2-2
Bayer Leverkusen-Stoccarda 1-4
Domenica 11 gennaio
Borussia Monchengladbach-Augsburg
Bayern Monaco-Wolfsburg
CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 41
2. Borussia Dortmund 33*
3. Lipsia 29
4. Bayer Leverkusen 29*
5. Stoccarda 29*
6. Hoffenheim 28*
7. Eintracht Francoforte 26*
8. Friburgo 23*
9. Union Berlino 22*
10. Werder Brema 17
11. Colonia 17*
12. Borussia Monchengladbach 16
13. Amburgo 16*
14. Wolfsburg 15
15. Augsburg 14
16. St. Pauli 12
17. Heidenheim 11
18. Mainz 9*
*una gara giocata in più