Il Klassiker bussa alla porta, show tra Borussia Dortmund e Bayern: Bundesliga, il programma

In Germania è dominio Bayern Monaco in Bundesliga. I bavaresi guidano la classifica con un margine rassicurante, mentre la lotta per i posti Champions è più accesa che mai, con l'Hoffenheim vera rivelazione della stagione. Nell'anticipo del venerdì sera l'Augusta ha valicato in agilità il Colonia (2-0), ma oggi è il grande giorno del Der Klassiker: il Bayern Monaco varcherà i cancelli del Signal Iduna Park e dovrà vedersela con il Borussia Dortmund e il muro giallo. Un risultato favorevole ai bavaresi darebbe una mazzata al campionato, mentre in caso di successo dei gialloneri allora si rimetterebbe tutto in discussione, scalfendo le certezze di Vincent Kompany e la sua banda.

Oggi in campo anche il Bayer Leverkusen, che non perde occasione per portare avanti la sua scalata in classifica visto il ritardo considerevole, con l'Hoffenheim di Ilzer Christian in terza posizione e ad ospitare il St.Pauli, nel tentativo di accorciare le distanze dal BVB. Lotta salvezza parallela invece per il Borussia Monchengladbach ed il Magonza.

Il programma della 24^ giornata di Bundesliga

Venerdì 27 febbraio

Augusta - Colonia 2-0

Sabato 28 febbraio

Werder Brema - Heidenheim

Hoffenheim - St.Pauli

Bayer Leverkusen - Magonza

Borussia Monchengladbach - Union Berlino

Borussia Dortmund - Bayern Monaco

Domenica 1 marzo

Stoccarda - Wolfsburg

Eintracht Francoforte - Friburgo

Amburgo - Lipsia

La classifica di Bundesliga

1. Bayern Monaco 60

2. Borussia Dortmund 52

3. Hoffenheim 46

4. Stoccarda 43

5. RB Lipsia 41

6. Bayer Leverkusen 39**

7. Friburgo 33

8. Eintracht Francoforte 31

9. Augusta 31*

10. Union Berlino 28

11. Amburgo 26

12. Colonia 24*

13. Magonza 22

14. Borussia Monchengladbach 22

15. Wolfsburg 20

16. St. Pauli 20

17. Werder Brema 19

18. Heidenheim 14

*una gara in più

**due gare in meno