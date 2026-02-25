Wirtz vicino al Real in estate? L'agente svela il retroscena. E aggiunge: "Spero che giochi lì"

In estate c'era stato il trasferimento da record: 117 milioni di sterline il prezzo che il Liverpool decise di sborsare per accaparrarsi dal Bayer Leverkusen Florian Wirtz. Eppure l'avventura in Premier League ci ha messo un po' per decollare, con il primo assist in campionato arrivato il 3 dicembre, mentre per attendere il primo gol i tifosi dei Reds hanno dovuto aspettare addirittura il 27 dicembre. Da quel momento, però, il giocatore sembra essersi sbloccato, e al momento viaggia a quota sei gol e otto assist in 35 presenze contando tutte le competizioni.

Eppure, l'agente del calciatore Volker Struth ha sveltato come il futuro di Wirtz potesse essere al Real Madrid. "Nel periodo in cui si parlava di un trasferimento al Liverpool o al Bayern, ho chiamato Xabi Alonso e gli ho detto: “Devi portare il ragazzo del Leverkusen al Real”. Xabi ha risposto: "Non devi dirlo a me, devi dirlo a Florentino Perez". In realtà gli ho mandato un messaggio: “Caro Florentino, te l’ho detto più volte: ho un giocatore qui che ti consiglio caldamente. Florian Wirtz migliora ogni squadra al mondo”". Le parole del procuratore ai microfoni della Bild.

Poi ha aggiunto: "Quel anno però non si è concretizzato nulla a causa della rosa e del budget. Anche al Real Madrid le casse non erano così piene. Ma il mio desiderio rimane: che un giorno Florian giochi lì".