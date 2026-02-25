Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Wirtz vicino al Real in estate? L'agente svela il retroscena. E aggiunge: "Spero che giochi lì"

Wirtz vicino al Real in estate? L'agente svela il retroscena. E aggiunge: "Spero che giochi lì"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 13:42Calcio estero
Niccolò Righi

In estate c'era stato il trasferimento da record: 117 milioni di sterline il prezzo che il Liverpool decise di sborsare per accaparrarsi dal Bayer Leverkusen Florian Wirtz. Eppure l'avventura in Premier League ci ha messo un po' per decollare, con il primo assist in campionato arrivato il 3 dicembre, mentre per attendere il primo gol i tifosi dei Reds hanno dovuto aspettare addirittura il 27 dicembre. Da quel momento, però, il giocatore sembra essersi sbloccato, e al momento viaggia a quota sei gol e otto assist in 35 presenze contando tutte le competizioni.

Eppure, l'agente del calciatore Volker Struth ha sveltato come il futuro di Wirtz potesse essere al Real Madrid. "Nel periodo in cui si parlava di un trasferimento al Liverpool o al Bayern, ho chiamato Xabi Alonso e gli ho detto: “Devi portare il ragazzo del Leverkusen al Real”. Xabi ha risposto: "Non devi dirlo a me, devi dirlo a Florentino Perez". In realtà gli ho mandato un messaggio: “Caro Florentino, te l’ho detto più volte: ho un giocatore qui che ti consiglio caldamente. Florian Wirtz migliora ogni squadra al mondo”". Le parole del procuratore ai microfoni della Bild.

Poi ha aggiunto: "Quel anno però non si è concretizzato nulla a causa della rosa e del budget. Anche al Real Madrid le casse non erano così piene. Ma il mio desiderio rimane: che un giorno Florian giochi lì".

Articoli correlati
Wirtz out contro il Nott. Forest, Slot spiega: "Non è al 100% e in Premier devi esserlo... Wirtz out contro il Nott. Forest, Slot spiega: "Non è al 100% e in Premier devi esserlo sempre"
Liverpool, Tah primo fan di Wirtz: "Gli ho parlato, ha dovuto adattarsi. Ora vedrete..."... Liverpool, Tah primo fan di Wirtz: "Gli ho parlato, ha dovuto adattarsi. Ora vedrete..."
Liverpool, Slot e l'intesa Ekitike-Wirtz: "Non è un sorpresa, più giocano meglio... Liverpool, Slot e l'intesa Ekitike-Wirtz: "Non è un sorpresa, più giocano meglio è"
Altre notizie Calcio estero
Messi conferma: "La Spagna si mosse per convincermi, ma ho sempre voluto l'Argentina"... Messi conferma: "La Spagna si mosse per convincermi, ma ho sempre voluto l'Argentina"
Wirtz vicino al Real in estate? L'agente svela il retroscena. E aggiunge: "Spero... Wirtz vicino al Real in estate? L'agente svela il retroscena. E aggiunge: "Spero che giochi lì"
Real Madrid, i convocati per la gara con il Benfica: Mbappé non va nemmeno in panchina... Real Madrid, i convocati per la gara con il Benfica: Mbappé non va nemmeno in panchina
Manchester United, rivoluzione a centrocampo: Mainoo rinnova. Per il dopo-Casemiro... Manchester United, rivoluzione a centrocampo: Mainoo rinnova. Per il dopo-Casemiro c'è Tonali
Saviola su Real Madrid-Benfica: "L'episodio su Vinicius ha macchiato la vittoria"... Saviola su Real Madrid-Benfica: "L'episodio su Vinicius ha macchiato la vittoria"
Il Manchester United pazzo di Lammens: c'è chi lo ha già eletto 'nuovo Van Der Sar"... Il Manchester United pazzo di Lammens: c'è chi lo ha già eletto 'nuovo Van Der Sar"
Dalla Spagna: Regragui lascerà il Marocco prima del Mondiale. Il sostituto può essere... Dalla Spagna: Regragui lascerà il Marocco prima del Mondiale. Il sostituto può essere Xavi
L'ex tecnico Carlos Carvalhal su Prestianni: "Se le accuse sono vere va punti serenamente"... L'ex tecnico Carlos Carvalhal su Prestianni: "Se le accuse sono vere va punti serenamente"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Le più lette
1 Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
2 Tonfo Inter, ko a San Siro: addio alla Champions. Chivu: "Che amarezza con il Bodo/Glimt"
3 Calciomercato Juventus, Di Marzio: "Motore brasiliano per la nuova squadra"
4 Juventus-Galatasaray, le probabili formazioni: Yildiz può recuperare, c'è Perin
5 Bodo/Glimt, Knutsen: "Chivu uomo fantastico. Campo? Ci siamo allenati anche sull'erba naturale"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Thuram è un caso. E occhio al Mondiale: 6 attaccanti della Francia sono già certi del posto
Immagine top news n.1 Juventus-Galatasaray, le probabili formazioni: Yildiz può recuperare, c'è Perin
Immagine top news n.2 Brann, capitan Knudsen punta il Bologna: "Il Bodo ci dà fiducia per la rimonta"
Immagine top news n.3 Kalulu: "Dopo l'Inter ho spento il cellulare. Tanti hanno parlato, ma la squalifica è rimasta"
Immagine top news n.4 Atalanta-Borussia Dortmund, le probabili formazioni: Ederson c'è, Scamacca titolare
Immagine top news n.5 Marcus Thuram in ombra. Tra clausola e Mondiale: in estate sarà tutta un'altra storia
Immagine top news n.6 Il dato su Victor Osimhen che fa tremare la Juventus
Immagine top news n.7 Tonfo Inter, ko a San Siro: addio alla Champions. Chivu: "Che amarezza con il Bodo/Glimt"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.2 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.4 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Di Napoli: "Inter, Bodo organizzato ma c’è rammarico. E su Thuram dico..."
Immagine news Serie C n.2 Mario Petrone: "Il Vicenza è il modello da seguire. Ecco perché vince senza follie"
Immagine news Altre Notizie n.3 Serie A e la lotta salvezza vista dagli opinionisti di TMW Radio
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il vicepresidente del Galatasaray avvisa la Juventus: "Osimhen vale 150 milioni di euro"
Immagine news Serie A n.2 Torino, i tifosi contestano ancora. Il messaggio esposto fuori dallo stadio: "Tutti fuori!"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Zortea: “Posso giocare anche a sinistra. Sarà una gara di grande ritmo”
Immagine news Serie A n.4 Bologna, Italiano: "Come stanno gli infortunati. Non mi sono dimenticato di Odgaard"
Immagine news Serie A n.5 Inter, buone notizie dall'infermeria: Calhanoglu è tornato in gruppo. Out solo Lautaro
Immagine news Serie A n.6 Di Napoli: "Inter, Bodo organizzato ma c’è rammarico. E su Thuram dico..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Longo sfida la Sampdoria: "A Marassi con i denti. I nuovi acquisti? Hanno il mood giusto"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, il Capitano non molla: Rozzio rinnova fino al 30 giugno 2027
Immagine news Serie B n.3 Serie B, gli arbitri della 27ª giornata: Torna in campo La Penna. Perenzoni per Samp-Bari
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la corsa alla Serie A è un duello a quattro: ecco cosa dice la storia
Immagine news Serie B n.5 Salernitana e Avellino, sondaggi per D’Angelo: il tecnico declina. I motivi del no
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, il Capitano non molla: Rozzio vicino al rinnovo di contratto fino al 2027
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sambenedettese, Andrea Mussi nome caldo per il ruolo di ds: ore decisive
Immagine news Serie C n.2 Sabatini sposa l'idea Cosmi per la Salernitana: "Spero che la città lo aiuti come sa"
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia-Lecco, divieto di trasferta per i tifosi blucelesti. Il club fa ricorso
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Marchetti lancia la sfida: "Siamo tornati rognosi. Playoff? Vale la pena provarci"
Immagine news Serie C n.5 Mario Petrone: "Il Vicenza è il modello da seguire. Ecco perché vince senza follie"
Immagine news Serie C n.6 Casertana, si lavora al salto di qualità. Altro passo in avanti verso il nuovo stadio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Borussia Dortmund, alla Dea serve la partita perfetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Verdun: "Tramezzani scelta internazionale. Problema infrastrutture"
Immagine news Calcio femminile n.3 Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di Sanremo
Immagine news Calcio femminile n.4 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…