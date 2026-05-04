Camavinga bersagliato dopo il Bayern: "Ho dovuto staccarmi completamente dai social"

Travolto dalle critiche dopo l’eliminazione del Real Madrid ai quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, Eduardo Camavinga ha raccontato il momento difficile vissuto nelle settimane successive.

Il centrocampista francese, finito nel mirino per l’espulsione rimediata - due ammonizioni giudicate evitabili - ha ammesso di aver accusato il colpo anche a livello mentale. "È stato un episodio che mi ha toccato. Non me lo aspettavo", ha spiegato ai microfoni di Canal+. "Fa parte della carriera di un calciatore, ma dopo quella partita ho deciso di staccare completamente dai social".

Una scelta necessaria per proteggersi: "Senza social si sta meglio, è stata la cosa giusta da fare. Il calcio a volte è ingrato: si dimenticano dieci buone partite per un singolo episodio". Camavinga ha però sottolineato il sostegno ricevuto all’interno dello spogliatoio madridista: "I miei compagni mi sono stati vicini, mi hanno detto che si è trattato anche di un errore arbitrale".