Luis Enrique il più vincente della storia del PSG: superati i 126 successi di Laurent Blanc

Luis Enrique continua a scrivere pagine della storia del Paris Saint-Germain. Dopo il netto successo per 5-1 sul campo del Le Havre, l'allenatore spagnolo ha raggiunto un nuovo record personale diventando il tecnico con più vittorie nella storia del club parigino. Alla guida del PSG dal 2023, l'ex commissario tecnico della Spagna ha conquistato il suo 127° successo in 188 partite, superando così Laurent Blanc, fermo a 126 vittorie ottenute in 173 gare tra il 2013 e il 2016. Al terzo posto della speciale classifica resta Luis Fernandez, autore di 125 successi in 244 incontri.

Un traguardo che assume un valore ancora maggiore considerando l'impatto avuto da Luis Enrique a Parigi. Il tecnico spagnolo ha infatti guidato il club alla conquista delle prime due Champions League della sua storia, oltre a numerosi altri trofei nazionali. Dopo la vittoria contro il Le Havre, Luis Enrique ha espresso tutta la propria soddisfazione per il percorso vissuto sulla panchina del PSG: "Significa avere la fortuna di allenare giocatori di questo livello, di essere in un club del genere e di lavorare insieme a una direzione sportiva con cui condividiamo tutto. Sono molto felice di essere qui".

L'allenatore spagnolo ha poi scherzato sul rapporto con la squadra: "La fortuna che hanno i giocatori ad avere me? Non so se la pensano così (ride), perché sono molto esigente e continuerò ad esserlo. È quello che meritano i tifosi e il club".