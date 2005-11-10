Bayern Monaco, Kane si ferma sul più bello: mancato il record di gol di Ronaldo

Il Bayern Monaco conquista una vittoria importante sul campo dell'Atletico Madrid, imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Karl e Laimer. Una serata positiva per i bavaresi, ma con una piccola delusione personale per Harry Kane. Il fresco vincitore del Pallone d'Oro, infatti, non è riuscito a trovare la via della rete e ha così mancato l'aggancio a Cristiano Ronaldo nella classifica delle serie realizzative più lunghe nella storia della Champions League. L'inglese si ferma a dieci partite consecutive a segno, una in meno rispetto al primato stabilito dal portoghese con il Real Madrid tra il 2017 e il 2018.

Kane non segna contro l'Atletico: il record di Ronaldo resta imbattuto

Non è stata comunque una prestazione negativa quella del centravanti del Bayern. Kane ha partecipato attivamente alla manovra offensiva, mettendo a referto un assist, cinque conclusioni complessive e diverse occasioni create per i compagni. È mancato soltanto il gol, quello che gli avrebbe permesso di raggiungere quota undici partite consecutive a segno nella massima competizione europea. Un traguardo che resta dunque nelle mani di Cristiano Ronaldo, capace di costruire la sua straordinaria serie realizzativa tra il 2017 e il 2018.

Il Bayern vince anche senza i gol del suo centravanti

La mancata rete di Kane non ha impedito alla formazione bavarese di portare a casa il risultato. A decidere la trasferta di Madrid sono stati Karl e Laimer, protagonisti del successo per 2-0. Per l'attaccante inglese rimane la soddisfazione di aver contribuito alla vittoria con una prestazione di qualità, pur senza riuscire a coronare la serata con un nuovo primato personale. Il record di Ronaldo resiste, mentre il Bayern dimostra di poter essere decisivo anche attraverso altri protagonisti offensivi.