Tre gol e due assist per Hakimi, Luis Enrique: "Il miglior terzino al mondo. O attaccante..."

Il Paris Saint-Germain continua a correre e lo fa trascinato da uno straordinario Achraf Hakimi. Nonostante una formazione rimaneggiata, i campioni di Francia hanno travolto 5-1 il Le Havre conquistando la nona vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Capitano in assenza di Marquinhos, il marocchino ha chiuso la serata con una tripletta e due assist: "È incredibile per un terzino! Il mio allenamento? È quello di un terzino. L'allenatore mi ha aiutato molto, dandomi la libertà di sfruttare gli spazi, di coprire quando attacco", ha raccontato a Ligue 1+. Hakimi ha poi aggiunto: "Sono felice e a mio agio in campo. Mi sento benissimo. Mi trovo bene a giocare con questi compagni, è facile. In campo sono bravo sotto porta. Cerco di divertirmi".

"È il miglior terzino destro del mondo"

Anche Luis Enrique ha esaltato la continuità del marocchino: "Conosciamo perfettamente le sue qualità. È un attaccante. A volte si spinge persino più avanti di altri attaccanti. È il miglior terzino destro del mondo. Non mi entusiasmano i suoi tre gol. Quello che mi piace è vederlo giocare costantemente ai massimi livelli".