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Barcellona, Raphinha 3° marcatore all-time in Champions League. A -97 da Leo Messi

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
ieri alle 23:00Calcio estero
03.11.2026 23:00Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Con la doppietta messa a segno questa sera contro l'Aston Villa nella quarta giornata della League Phase di Chmapions League, Raphinha entra nella storia del Barcellona.

Le reti realizzate nel 3-0 del Camp Nou hanno, infatti, portato il numero 11 catalano a quota 23 centri nella massima competizione europea per club, agganciando così il terzo posto dei realizzatori all-time della kermesse occupato in coabitazione con Robert Lewandowski. Al secondo posto, a due sole lunghezze di distanza, c'è Luis Suarez, mentre al primo il solito Lionel Messi.

L'argentino, però, appare difficilmente raggiungibile in quanto mantiene un vantaggio di 97 reti rispetto all'attuale attaccante del Barcellona.

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