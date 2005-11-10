PSG, 20 gol in 4 partite di Champions: media di 5 a gara e 14 turni senza sconfitte

Il PSG continua a viaggiare a ritmi altissimi in Champions League. Con il 6-0 sul campo del Villarreal nella quarta giornata della League Phase, i parigini hanno raggiunto quota 20 gol in quattro partite, per una media di 5 reti a gara.

Un attacco senza freni

Il bottino nasce da quattro vittorie su quattro: il 6-1 allo Slovan Bratislava, il 4-2 sul campo del Manchester City, il 4-2 al Barcellona e, appunto, lo 0-6 di Villarreal. A fronte dei 20 gol realizzati, la squadra ne ha subiti soltanto 5, ed è salita a 12 punti. Un dato colpisce più di altri: in tutte e quattro le gare i parigini hanno segnato almeno quattro reti, mantenendo anche la porta inviolata contro il Villarreal. Numeri che certificano il momento di forma della squadra e la continuità di rendimento rispetto alla scorsa edizione.

Il record di imbattibilità

Il successo di Villarreal ha portato anche un primato storico: il PSG è arrivato a 14 partite consecutive di Champions League senza sconfitte, un risultato mai raggiunto prima dal club, che stabilisce così il nuovo record. La serie era iniziata nella scorsa edizione con l’1-1 contro il Newcastle e ha attraversato le sfide con Monaco, Chelsea, Liverpool e Bayern Monaco, fino alla finale con l’Arsenal: finita 1-1 e vinta dai parigini ai calci di rigore, che ha consegnato al club la Champions League. Nelle prime dieci gare sono arrivate sei vittorie e quattro pareggi, compreso quello con l’Arsenal, poi risolto dai tiri dal dischetto, a cui si sommano i quattro successi di questa stagione.