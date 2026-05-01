Ufficiale Campione col Leicester di Ranieri, oggi svincolato: il Norwich libera Schlupp e altri 4

Il Norwich City ha ufficializzato una serie di partenze importanti in vista della prossima stagione, annunciando che diversi giocatori lasceranno il club alla scadenza dei rispettivi contratti. Tra i nomi più rilevanti figura Shane Duffy, arrivato nel 2023 a parametro zero dopo l’esperienza al Fulham. Il difensore irlandese ha collezionato 91 presenze con i "Canaries", realizzando cinque reti e diventando un punto di riferimento nel reparto arretrato.

Saluta anche Emiliano Marcondes, approdato nell’ottobre 2024 e rapidamente affermatosi come elemento chiave della squadra guidata da Johannes Hoff Thorup. Il centrocampista danese ha chiuso la sua esperienza con 50 presenze, sei gol e otto assist, oltre al riconoscimento di giocatore del mese nel gennaio 2025. Lasciano il club anche Tony Springett, prodotto del vivaio cresciuto a Norwich fin dall’età di 12 anni, e Dan Barden, portiere arrivato nel 2019 dall’Arsenal. Barden, oltre alle quattro presenze in prima squadra, è stato protagonista di una storia personale significativa, riuscendo a tornare in campo dopo aver sconfitto un tumore ai testicoli.

Termina inoltre l’avventura di Jeffrey Schlupp, ex vincitore della Premier League, che ha totalizzato 11 presenze stagionali prima di fermarsi per infortunio. Faranno ritorno ai rispettivi club anche Sam Field e Harry Amass, giunti in prestito.