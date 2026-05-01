Mourinho di nuovo al Real Madrid? Lo Special One: "Nessuno mi ha mai chiamato"

Conferenza stampa calda, per José Mourinho. Il tecnico del Benfica ha parlato davanti ai giornalisti in vista del match contro il Famalicao ed inevitabilmente è stato chiamato a rispondere in merito alle voci sull'interessamento del presidente del Real Madrid Florentino Perez.

"Nessuno del Real Madrid mi ha mai parlato", ha esordito lo Special One che poi ha proseguito: "Ve lo posso garantire. Sono nel mondo del calcio da tanti anni e oramai ci sono abituato, ma ripeto: non ho ricevuto alcuna chiamata del Real Madrid".

Quindi il tecnico portoghese ha chiosato: "Come detto sul Real Madrid, niente. E per quanto riguarda il Benfica, conoscete la situazione: ho ancora un anno di contratto qui, stop".