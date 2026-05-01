Messi sostituito al PSG, Pochettino ricorda: "Volevo proteggerlo. Leonardo mi disse questo"

L'attuale commissario tecnico degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, è stato ospite del podcast britannico "Stick To Football", condotto tra gli altri dall'ex nazionale inglese Gary Neville. Per l'occasione ha ricordato il suo periodo sulla panchina del PSG (gennaio 2021-2022), quando allenava soprattutto Lionel Messi. E ha ricordato quella volta che sostituì il fuoriclasse argentino - con un fastidio al ginocchio - al 76° minuto del match contro il Lione al Parco dei Principi.

"La mia intenzione primaria era proteggere Lionel Messi, perché pensavo al fatto che dovesse giocare la Champions League e il resto", ha raccontato. "Se non prendo una decisione e lui si infortuna, ci sarebbero state ripercussioni sulla sua partecipazione al Mondiale 2022 in Qatar". Neville, ex difensore del Manchester United, non ha esitato a ribattere: "Sembra il tipo di giocatore a cui bisogna chiedere il permesso per farlo uscire".

Pochettino ha risposto: "Non volevo dimostrare di essere più coraggioso di altri allenatori, ma in quel momento mi sembrava la cosa migliore per lui". Intanto però quella sostituzione della Pulga creò squilibri all'interno del club parigino, in particolare da parte del direttore sportivo di allora Leonardo. "'Mauri', perché? Ho chiesto a Leo e stava bene... la gente paga per vederlo giocare novanta minuti", ha ricordato Pochettino nel colloquio con il dirigente del Paris.

E tornando a casa quella sera, sua moglie gli disse: "In Argentina, in questo momento, ti stanno distruggendo. In Francia, ti stanno distruggendo". Un aneddoto che rivela quanto l'influenza dell'otto volte Pallone d'Oro pesasse su ogni singola decisione di Pochettino sulla panchina del PSG all'epoca.