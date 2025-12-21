Salah, tutto chiarito ma il Liverpool ha già trovato il suo erede: gioca in Premier League

Sembrerebbe pace fatta tra Salah e il Liverpool, dopo le durissime uscite dell'egiziano a proposito della gestione di Arne Slot, del rapporto deteriorato e del trattamento ricevuto dal club nei suoi riguardi. L'esterno offensivo ex Roma e Fiorentina avrebbe chiesto scusa ai suoi compagni di squadra, chiarendosi con il tecnico olandese, eppure il contratto valido fino al 2027 non lo terrebbe al sicuro.

Infatti il club inglese, secondo quanto riportato da The Guardian, starebbe pensando di voltare pagina e fiondarsi sull'erede di Salah. Ma chi? Si tratterebbe di un nome ricorrente dalle parti dei Reds, ossia Antoine Semenyo del Bournemouth. L'ala destra ghanese sarebbe considerato il sostituto ideale dell'egiziano di 33 anni: non parteciperà all'imminente Coppa d'Africa con la sua Nazionale visto che non si è qualificata, ma il giocatore è molto gradito dal Liverpool. E il classe 2000, da parte sua, contraccambia.

Sulle tracce di Semenyo però è forte anche il Manchester United, oltre che Tottenham e Manchester City, ma lui sarebbe piuttosto tentato dal Liverpool. Meglio ancora, avrebbe una clausola di rescissione attivabile all’inizio di gennaio di poco meno di 75 milioni di euro, il che faciliterebbe chiaramente un trasferimento dal Bournemouth. In questa stagione, ha segnato 8 gol e realizzato 3 assist in 16 partite di Premier League, mostrando una capacità sorprendente di fare la differenza in avanti.