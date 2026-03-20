Finale Carabao Cup Arsenal-City, Guardiola: "Donnarumma? Gioca Trafford"

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa annunciando che James Trafford sarà il portiere titolare del Manchester City nella finale di EFL Cup di domenica, nella quale i Citizens cercheranno di battere l'Arsenal e conquistare il primo trofeo stagionale.

Alla domanda se Trafford giocherà al posto del portiere titolare Gianluigi Donnarumma, il tecnico catalano ha risposto: "Sì". A Guardiola è stato poi chiesto se questa opportunità rappresenti un grande evento per il ventitreenne, che ha parlato pubblicamente della sua delusione per lo scarso minutaggio in questa stagione: "Per la squadra. Per la squadra è un momento importante", la sua pronta risposta.

Trafford ha mantenuto la porta inviolata in cinque partite e ha subito solo 10 gol in 12 presenze in questa stagione, nonostante sia stato impiegato prevalentemente nelle coppe, e si è distinto in particolare nella semifinale vinta dal City contro il Newcastle. Commentando l'atteggiamento di Trafford, Pep ha aggiunto: "Niente da dire. I giocatori possono essere felici o infelici. È così. Dobbiamo essere qui, fare del nostro meglio e poi vedremo cosa succederà alla fine della stagione. L'importante è che siano pronti". L'Arsenal è imbattuto in ciascuno dei sei precedenti incontri con il City e ha vinto ai rigori nel Community Shield nell'agosto 2023, quando le due squadre si sono affrontate l'ultima volta a Wembley