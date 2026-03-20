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Liverpool, si ferma Salah. Slot: "Ma lui recupera più velocemente degli altri"

Liverpool, si ferma Salah. Slot: "Ma lui recupera più velocemente degli altri"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 18:17Calcio estero
Daniele Najjar

Mohamed Salah non sarà disponibile per la trasferta del Liverpool a Brighton e salterà anche l'amichevole tra Egitto e Spagna durante la pausa per le nazionali, come rivelato dal tecnico dei Reds, Arne Slot. Salah è stato sostituito nel finale della partita vinta dal Liverpool per 4-0 contro il Galatasaray in Champions, dopo aver chiesto lui stesso il cambio.

Tuttavia, Slot ha suggerito che il 33enne potrebbe essere in grado di tornare in campo per i quarti di finale di FA Cup del Liverpool contro il Manchester City tra due settimane. "È una situazione insolita e, di conseguenza, ci si può aspettare questo esito", ha detto. "Non sarà disponibile domani. La cosa positiva per noi è che andremo in pausa per le nazionali, la cosa negativa per l'Egitto è che lui non potrà andare".

Poi l'allenatore olandese ha aggiunto in merito alla capacità che un campione come l'ex attaccante della Roma ha dimostrato di avere in questi anni, motivo che fa sperare in un rientro lampo: "Mo ha dimostrato in passato di poter recuperare più velocemente rispetto ad altri giocatori in situazioni simili, perché si prende molta cura del suo corpo. Ma mancano solo due settimane alla prossima partenza, quindi speriamo che in questo lasso di tempo possa tornare".

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