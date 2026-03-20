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I convocati della Polonia per i playoff Mondiali: ci sono Zielinski, Zalewski e Ziolkowski

I convocati della Polonia per i playoff Mondiali: ci sono Zielinski, Zalewski e ZiolkowskiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 17:12Calcio estero
Daniele Najjar

Come l'Italia, anche la Polonia deve passare dai playoff per poter accedere alla Coppa del Mondo 2026. La prima avversaria sarà l'Albania, in caso di finale ecco una fra Ucraina e Svezia. Per l'appuntamento fra i convocati ci saranno diversi giocatori che militano in squadre italiane. Da Zielinski (Inter) a Zalewski (Atalanta), fino a Ziolkowski (Roma) e Bereszynski (Palermo).

Questi i convocati della Polonia:
Portieri: Dragowski, Kochalski, Grabara, Mrozek.
Difensori: Bednarek, Cash, Kiwior, Wisniewski, Bereszynski, Kedziora, Pyrka, Ziolkowski.
Centrocampisti: Grosicki, Moder, Rozga, Slisz, Zalewski, Kaminski, Pietuszewski, Skoras, Szymanski, Zielinski.
Attaccanti: Lewandowski, Swiderski, Piatek.

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