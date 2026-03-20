I convocati della Polonia per i playoff Mondiali: ci sono Zielinski, Zalewski e Ziolkowski
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Come l'Italia, anche la Polonia deve passare dai playoff per poter accedere alla Coppa del Mondo 2026. La prima avversaria sarà l'Albania, in caso di finale ecco una fra Ucraina e Svezia. Per l'appuntamento fra i convocati ci saranno diversi giocatori che militano in squadre italiane. Da Zielinski (Inter) a Zalewski (Atalanta), fino a Ziolkowski (Roma) e Bereszynski (Palermo).
Questi i convocati della Polonia:
Portieri: Dragowski, Kochalski, Grabara, Mrozek.
Difensori: Bednarek, Cash, Kiwior, Wisniewski, Bereszynski, Kedziora, Pyrka, Ziolkowski.
Centrocampisti: Grosicki, Moder, Rozga, Slisz, Zalewski, Kaminski, Pietuszewski, Skoras, Szymanski, Zielinski.
Attaccanti: Lewandowski, Swiderski, Piatek.
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