Caso Alexander-Arnold, quarta esclusione in Nazionale. Tuchel: "Ma so cosa può offrire"

C'è chi può permettersi di lasciare a casa Trent Alexander-Arnold, lì fuori. Mentre l'Italia si appresta ad affrontare il playoff per accedere ai Mondiali 2026, l'Inghilterra effettuerà due amichevoli come prove generali prima del grande evento. Dai convocati di Thomas Tuchel manca il difensore del Real Madrid, Tren Alexander-Arnold. Si tratta per lui della quarta volta consecutiva, dunque ora sorgono grossi dubbi sulla sua presenza alla prossima Coppa del Mondo.

"È una decisione sportiva quella di puntare su Quansah, Livramento e Spence, che possono tutti giocare nel ruolo di terzino destro" - ha spiegato Tuchel in conferenza. "Abbiamo le prove di quanto siamo stati bravi a settembre, ottobre e novembre e i giocatori che sono in ritiro devono impegnarsi al massimo per conquistarsi il posto. Devono dimostrare ancora una volta di meritarselo", ha aggiunto.

"Non si tratta di ciò che Trent non può offrirci. So benissimo cosa Trent può offrirci", ha poi precisato, per poi specificare: "Ho sofferto quando ha giocato contro le mie squadre con il Liverpool. Conosco molto bene i suoi punti di forza e quello che può dare". Insomma, nessuna porta in faccia chiusa ad Alexander-Arnold, ma per la chiamata al Mondiale dovrà dimostrare di meritare ancora la considerazione del commissario tecnico.